La mort de la science rationnelle 10z viral

par Jack Gleason, penseur américain :

Nous, les humains, nous considérons comme des êtres rationnels qui prennent des décisions basées sur des faits. « La science est reine », disons-nous, « Écoutez les experts. »

La méthode scientifique a été formulée pour la première fois au 17ème siècle, mais les gens se sont interrogés, ont expérimenté et sont parvenus à des conclusions utiles tout au long de l’histoire. L’homme de l’âge de pierre recherchait des roches pour en faire des armes et recherchait les meilleures techniques pour les affûter. Les agriculteurs ont expérimenté différentes manières de préparer le sol et de faire pousser les cultures.

Les sept étapes de la méthode scientifique sont

poser une question rechercher pour savoir si d’autres ont posé des questions similaires développer une hypothèse sur la façon dont vous pensez qu’on pourrait répondre à votre question tester votre hypothèse par l’expérimentation examiner vos résultats expérimentaux analyser les résultats pour voir s’ils correspondent à votre hypothèse. Sinon, essayez une nouvelle hypothèse et recommencez. Si votre hypothèse correspond… partagez vos résultats et encouragez les autres à reproduire votre expérience

Notre homme des cavernes a peut-être fait exactement cela.

« Comment puis-je faire une pointe de flèche plus nette ? » « Qu’ont fait les autres ? » “Si j’utilise une pierre pour ébrécher les côtés d’une autre, je pourrais obtenir un bord tranchant.” Etc…

En science, l’honnêteté est la clé. Si vous trichez dans votre expérience, vous n’obtiendrez pas de résultat utile. Si notre homme des cavernes échangeait secrètement une pierre tranchante contre une pierre émoussée, personne d’autre ne serait en mesure de suivre avec succès son nouveau processus.

En science, les erreurs sont des outils précieux dans la quête de la vérité. Accepter les hypothèses et les expériences des autres, et reproduire les résultats, est la clé de l’amélioration dans tous les domaines de la vie humaine.

Récemment, la méthode scientifique est tombée en désuétude pour être remplacée par une quête de « l’équité » et de « ce qui semble bien ».

Andy Tix, Ph.D., a écrit :

« Theodore Parker a déclaré un jour que les faits sont « vrais, indépendants de toute opinion humaine ». C’est-à-dire que bien que nous puissions avoir des souhaits pour ce qui est vrai, des croyances antérieures sur ce qui est vrai et des groupes nous disant ce qui est vrai, rien de tout cela ne se compare à ce qui est réellement vrai. La réalité a sa propre vie. « Dans le passé, nous pouvions au moins parfois nous réunir en tant que peuple, même si nous n’étions pas d’accord sur les solutions initiales aux problèmes, parce que nous étions d’accord sur des faits pertinents. Cela a largement changé. En conséquence, nous sommes de plus en plus polarisés et fracturés, souvent incapables de consensus, de compromis, de discours civil et de résolution créative de problèmes. »

Nous sommes deux mondes vivant ensemble. Ceux de droite voient la science comme un outil pour apprendre et s’améliorer, la gauche voit la science comme quelque chose ils peuvent manipuler pour justifier leur agenda. La droite considère les erreurs du passé comme nécessaires à l’apprentissage et à l’amélioration, tandis que celles de gauche voient ces mêmes erreurs comme une cause de condamnation et de représailles. Les torts commis par les ancêtres dans le passé doivent être corrigés en punissant leurs descendants dans le présent.

Les reportages abondent où quelqu’un a dit quelque chose de politiquement incorrect il y a des années et maintenant il est vilipendé et déchu de son emploi et de sa position dans la communauté. Récemment, Caleb Kennedy, un finaliste de 16 ans sur “American Idol”, a été “expulsé de l’émission” lorsqu’une vidéo de deux secondes est apparue le montrant à côté d’un garçon portant ce qui ressemblait à une cagoule KKK. La vidéo a été tournée quand Kennedy avait 14 ans.

Malgré ses sincères excuses, il a été retiré de la série et toutes ses apparitions ont disparu du site Web « American Idol ». Heureusement pour lui, sa nouvelle chanson est un hit à la radio country.

Il existe de nombreux autres exemples où des adultes adultes sont condamnés pour leur politique incorrecte pour des choses qu’ils ont faites il y a vingt, trente ou quarante ans. Mais la plus grande absurdité se produit lorsque des statues de personnages historiques sont détruites pour ne pas être à la hauteur des normes morales d’aujourd’hui. C’est la « morale rétroactive ».

Dans le second monde, la « science » est toujours vénérée, mais leur science est une religion, avec des règles et des dogmes, où la recherche est triée sur le volet pour étayer les conclusions « correctes », et remettre en question leur science est considéré comme une hérésie impardonnable.

L’un des premiers principes de cette nouvelle religion était le culte de la terre et la nécessité de la protéger du réchauffement climatique. Des études scientifiques ont été produites qui ont montré une tendance alarmante vers des températures toujours croissantes avec des résultats désastreux. Même si un examen plus approfondi de leurs données a montré que leurs divers tableaux et graphiques utilisés pour prouver leurs points ont été triés sur le volet pour prendre des sections de données climatiques historiques provenant de différentes sources à différents moments, l’obsession du changement climatique continue.

Ce comportement a du sens lorsque vous réalisez que l’esprit humain a été construit pour la survie, pas pour la vérité. La seule façon de survivre dans le monde dangereux de la préhistoire était de rester avec votre tribu, sinon, qui s’occuperait de vous pendant que vous vous remettiez d’une maladie ou d’une blessure ? Ceux qui allaient à l’encontre de la foule étaient ostracisés et rejetés – et n’ont pas vécu longtemps.

Les humains ne sont pas des êtres scientifiques, mais des créatures sociales, où la vérité est nettement moins importante que l’appartenance au groupe, même si elle conduit au désastre et même à la mort. Le massacre de Jonestown, où plus de 900 personnes se sont suicidées, en est un excellent exemple. Des gens rationnels ont été manipulés pour se suicider afin de servir les souhaits du chef de leur « tribu ».

Maintenant, il semble que des acteurs maléfiques aient profité de ces tendances humaines à la pensée de groupe, à la conformité et à la conformité, pour nous manipuler afin de nous faire renoncer à nos libertés d’expression, de réunion et de commerce afin de survivre à une « pandémie ». Nous avons suivi des «experts» qui ont affirmé qu’ils savaient ce qui se passait et nous ont dit ce que nous devions faire pour survivre.

Mais même lorsque ces experts sont exposés comme des menteurs égoïstes, ils sont toujours vénérés par les membres de leur tribu. Les gens continuent de porter des masques, même lorsqu’on leur dit à plusieurs reprises qu’ils ne font aucun bien et qu’ils peuvent en fait être très nocifs. Nos enfants n’ont pas été scolarisés, même si presque aucun d’entre eux n’a attrapé le virus ou n’a subi de préjudice s’il l’a fait.

