La mort de l”enforcer’ de la NBA, expliquée par l’un d’eux

Le changement de culture NBA est notoire. Les jouer c’est très différent qui se pratiquait à l’âge d’or des années 80, avec les duels entre Lakers et Celtics, et dans les années 90, où Michael Jordan était roi, et le partie physique Il a pris une dérive très différente d’il y a des années. La affrontement importe un peu moins. La supériorité grâce à la technique a pris un certain avantage sur le combat sous les cerceaux et à l’intérieur du périmètre. Il est rare de voir de grandes foules autour violences entre joueurs, surtout après point d’inflexion qu’est-ce que cela signifiait Le combat au Palais d’Auburn Hills entre les Pistons et les Pacers. La triple fièvre a conduit à moins de marche sur la zone restreinte, à moins de contact et à peu de friction pour que les étincelles volent.

Selon les protagonistes, la figure de l’enforcer, ce joueur qui se souciait davantage d’utiliser son physique pour aller à la limite du règlement et de l’éthique du sport que de faire des progrès techniques pour devenir un meilleur joueur, est en désuétude.

Loin sont les Mauvais garçons, Les le jazz qui voulait gagner Jordan ou même des chiffres beaucoup plus proches dans le temps comme Lance Stephenson, Metta World Peace, Joakim Noah, Bruce Bowen ou Rasheed Wallace.

L’un de ceux qui se définit comme un exécuteur et qui a su le prouver depuis quinze ans en NBA est Kenyon Martin. Son fils a récemment été choisi pour jouer dans la ligue nord-américaine, mais il ne l’accompagnera plus. De sa position de joueur à la retraite, il voit le jeu sous un autre angle et assure que tout a changé.

Dans un article écrit dans Basketball News, le numéro 1 de la Draft 2000 et d’anciennes équipes comme les Nets ou les Nuggets raconte les raisons qui le poussent à croire que la figure qu’il représentait n’existe plus :

“Je ne suis pas sûr de pouvoir jouer en NBA aujourd’hui. Quand je regarde les matchs de la NBA maintenant et que je vois certaines des fautes, et certains des non-sifflets dont les enfants se plaignent, je suis étonné. Je dis toujours les gens, ‘Je n’aurais jamais pu jouer dans cette génération.’ Les gens m’ont toujours dit que j’étais dans la mauvaise génération, que j’aurais été une bonne personne si j’avais joué dans les années 80 ou 90. »

“Je devais être très physique pour réussir en NBA. Souvenez-vous, j’étais très petit pour ma position. J’ai joué à 6 pieds et ne pesant que 100 kilos toute ma carrière. La plupart des gars contre lesquels j’ai joué étaient plus grands. presque tout le monde pesait plus que moi, alors j’ai dû les battre. Je n’avais pas le choix. J’ai dû rencontrer un jeune Tim Duncan et le forcer à aller où il voulait qu’il aille, même chose avec Kevin Garnett, Elton Brand, David West et tous les grands que j’ai affrontés. Lors des changements d’affectation, c’était à mon tour de défendre Shaquille O’Neal sous la jante – il n’avait aucune chance contre Shaq sans être aussi physique ! ”

“J’ai vu ce que David West a dit récemment sur la façon dont Bargnani pourrait dominer la NBA d’aujourd’hui et je suis tout à fait d’accord. Nous étions durs avec Bargnani et il ne voulait pas en faire partie. Dans la NBA d’aujourd’hui, il ferait bien, il le ferait être une superstar de nos jours. Dans la NBA d’aujourd’hui, Andrea Bargnani serait Joel Embiid. De nombreux Européens réussissent dans la NBA d’aujourd’hui en tant que « stretch-4 » et « stretch-5 », mais la raison pour laquelle beaucoup de ces joueurs n’ont pas réussi avant elle c’est parce que le jeu était trop physique pour eux. Avec Dirk Nowitzki, qui n’avait aucun problème de qualité et qui était dur pendant 20 ans d’intervalle. Quand il jouait, il voyait ces gars avec leur énorme capacité et sachant qu’ils ne réussiraient pas parce qu’ils ne voulaient pas se battre avec les autres; ils joueraient dans la NBA, ils rentreraient chez eux et joueraient dans des ligues étrangères qui n’étaient pas si physiques. “

“Je comprends qu’il est important que le jeu évolue, mais je pense qu’il y a un moyen pour le jeu d’évoluer sans trop le compromettre. Je suis peut-être naïf, mais je pense toujours qu’il y a de la place pour les centres traditionnels, les dominants, dans la NBA actuelle. Je sais que Savoir tirer est important, mais je pense que les deux peuvent coexister. Si un autre Shaquille O’Neal est apparu aujourd’hui, avec la même capacité à dominer le poste, êtes-vous en train de me dire qu’il n’y a-t-il pas de place pour ce joueur dans la NBA ? Croyez-moi. Je pense qu’à l’avenir, nous verrons une NBA qui utilisera davantage les grands hommes. ”

“Dans la NBA d’aujourd’hui, il n’y a pas d'”exécutants”. Vous ne pouvez pas être un combattant ces jours-ci parce que la Ligue ne le permettra pas : vous serez expulsé. De plus, il n’y a pas de fautes vraiment dures et personne ne se bat, alors vous ne le faites pas. t besoin de quelqu’un pour courir et défendre vos garçons. L’évolution de la NBA nous a fait disparaître parce que nous ne sommes tout simplement pas nécessaires. ”

“Il y a des gars qui semblent vraiment chercher à se battre et veulent leur part des projecteurs. James Johnson est un maniaque et en plus de cela, il est une ceinture noire, il cherche une raison de se battre! Les jumeaux Morris sont les même : de Philadelphie, ignorant et toujours à la recherche de problèmes”

“J’ai joué des gars qui étaient très physiques et qui voulaient vraiment frapper. Derrick Coleman n’a pris la merde de personne. J’ai joué des gars comme Zach Randolph, David West, Antonio Davis, Dale Davis ou Kurt Thomas, qui ne reculeraient plus . ceux pour qui j’avais beaucoup de respect ”

“Vous ne pouvez pas transformer un chien de porche en chien de garde. Et il y a beaucoup de caniches dans la NBA en ce moment. Mais aussi quand je jouais. L’un d’eux était Kevin Garnett, un chihuahua miniature dans le corps d’un doberman. ”

“Si quelqu’un est irrespectueux, en un clin d’œil, je lui en donnerai une merde. Ensuite, j’obtiendrai une suspension de trois ou quatre matchs, quelle qu’en soit la conséquence, mais après quelques années, j’oublierai ces trois matchs que j’ai ratés . . à cause de la suspension mais vous vous souviendrez du moment où Kenyon Martin vous a battu. Le manque de respect n’est pas à tolérer et je suis un putain de fou. “