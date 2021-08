“La mort de l’industrie minière de Bitcoin en Chine”, 7 points à retenir de l’article ⋆ Crypto new media

La Chine a-t-elle commis l’erreur d’une vie en interdisant l’extraction de Bitcoin ou a-t-elle un plan secret ? C’est la question à laquelle tout l’écosystème Bitcoin a du mal à répondre. Et aujourd’hui, nous avons une autre pièce du puzzle. Dans l’article intitulé « C’est fini, c’est fini » – La mort de l’industrie minière de Bitcoin en Chine », un gestionnaire pseudonyme du nom de Ye Lang raconte son histoire. Et dans son histoire, une histoire plus grande se reflète.

Le 21 mai, lors d’une « réunion du Comité de stabilité financière et de développement du Conseil des Affaires d’État, un organe directeur de politique économique et financière de haut niveau présidé par le vice-Premier ministre Liu He », la Chine a décidé d’interdire l’exploitation minière de Bitcoin. Moins d’un mois plus tard, le 19 juin, le gouvernement du Sichuan a ordonné « la fermeture de l’installation de Ye, ainsi que de 25 autres projets d’extraction de crypto-monnaie dans la province ».

Cette histoire a commencé comme ceci :

Ye a décidé de sauter dans le train minier Bitcoin en 2018 lorsqu’il a fermé la majorité de son entreprise de cybercafé, hypothéqué son appartement à Anqing, dans la province d’Anhui, emprunté de l’argent à des proches et quitté sa femme et ses filles pour déménager dans le Sichuan.

Que pouvons-nous apprendre de l’expérience de première main de Ye ?

1.- Il ne faut que 80 employés pour gérer une opération de 80 000 mineurs de Bitcoin

Au plus fort des opérations minières de Bitcoin de l’installation, Ye était responsable de 80 employés et d’un total de 80 000 machines minières, l’ensemble du projet étant estimé à plus de 90 millions de yuans (14 millions de dollars) au cours des six mois de pointe lorsque les rivières du Sichuan sont surpeuplés et l’électricité est particulièrement bon marché

Les chiffres sont ahurissants. De toute évidence, le surdimensionnement des opérations minières offre un énorme avantage. Surtout dans les régions où l’électricité est bon marché.

2.- Nettoyer une énergie renouvelable n’a pas sauvé le Sichuan

Le fait que l’électricité pour l’extraction de crypto dans le Sichuan provienne de l’hydroélectricité propre signifiait que beaucoup pensaient que la province serait un refuge pour les mineurs de Bitcoin. Alors que la pression sur les gouvernements locaux pour réduire les émissions de carbone augmente, des projets ont été fermés avec succès dans d’autres régions de niveau provincial – telles que le Xinjiang et la Mongolie intérieure – où l’exploitation minière était principalement alimentée par le charbon.

La seule chose que nous pouvons savoir avec certitude sur le plan du gouvernement chinois est la suivante : l’environnement n’est pas sur leur radar. Ils ferment ces opérations minières pour d’autres raisons.

3.- La consommation d’énergie de Bitcoin n’est pas le problème

Le fait que la répression du Sichuan était sur le point de frapper, confirme ce que tout le monde sait : la « justification » pour réprimer les mineurs de bitcoin, l’épaule froide sur le bitcoin par des sommités sociales (comme Elon Musk) et l’utilisation de l’excuse de conneries ESG qui la crypto est “sale” n’a toujours été qu’un écran de fumée socialement acceptable pour une répression réglementaire des cryptos lorsqu’ils deviennent trop gros.

Assez dit. ZeroHedge l’a cloué sur la tête.

Il convient également de noter que Nic Carter a également mis le doigt sur le mix énergétique de la Chine en ce qui concerne l’exploitation minière de Bitcoin.

4.- Les particuliers peuvent toujours extraire du Bitcoin en Chine

Malgré l’approche intransigeante du gouvernement, Ye est déterminé à continuer : « Cette industrie est extrêmement volatile. Des émotions fortes et du stress sont impliqués, mais c’est aussi son attrait. Il est interdit aux entreprises d’exploiter Bitcoin, mais pas aux particuliers », a déclaré Ye, ajoutant qu’il prévoyait de redresser son exploitation en achetant de l’ancien équipement et en réduisant ses effectifs.

Le gouvernement chinois ne s’inquiétait que des opérations minières privées de taille industrielle. La question est pourquoi. Que prévoient-ils ? Personne ne semble avoir compris cela.

5.- Un propriétaire a extrait entre 70 et 80 Bitcoins par jour

Un autre personnage entre en scène, le propriétaire de la mine. Nous l’appellerons Liu Weimin, également un pseudonyme.

Liu possédait plus de 10 fermes minières Bitcoin, dont les initiés de l’industrie ont estimé qu’elles représentaient un huitième de l’électricité totale consommée par toutes les mines Bitcoin de la province. Pendant les hautes saisons, Liu a déclaré que ses fermes pouvaient extraire 70 à 80 Bitcoins chaque jour. Environ 900 Bitcoins sont émis chaque jour dans le monde, selon une plateforme d’information du secteur.

Près de 10 % de l’émission quotidienne totale semble trop pour un seul individu. Le monde Bitcoin a remporté une énorme victoire avec l’interdiction chinoise de l’exploitation minière de Bitcoin.

Tableau des prix BTC sur Bitstamp | Source : BTC/USD sur TradingView.com

6.- Une mine de taille industrielle peut atteindre le seuil de rentabilité en un an

« Les exploitations minières sont un peu comme les exploitations agricoles conventionnelles. Quelle que soit l’évolution du marché du Bitcoin, le processus de minage demeure. L’ouverture de telles installations est un investissement relativement stable, et je peux généralement atteindre le seuil de rentabilité en un an », a déclaré Liu à Caixin.

Il y a peu d’entreprises dans le monde qui peuvent vous offrir ce retour sur investissement. Du moins parmi les juridiques. Matière à réflexion pour les jeunes entrepreneurs.

7.- L’exploitation minière de Bitcoin était une entreprise respectée en Chine

Grâce aux politiques favorables à l’exploitation minière du gouvernement du Sichuan à l’époque, les affaires de Liu ont continué à prospérer au cours des trois dernières années. Il s’est rapidement fait un nom et a été un invité fréquent lors d’événements et de réunions gouvernementaux, où il a été reconnu comme l’un des nombreux consommateurs d’énergie modèles qui ont aidé les habitants à sortir de la pauvreté.

D’un homme d’affaires respecté à un paria social. Il serait facile d’avoir pitié de Liu s’il n’était pas sur le point de rétablir son entreprise.

À la suite de l’annonce de la répression du gouvernement du 21 mai, il a organisé des équipes d’employés pour rechercher de nouveaux sites en Amérique du Nord et au Kazakhstan. À la mi-juin, son entreprise a acheté un champ pétrolifère au Canada qui pourrait potentiellement fournir du carburant pour son entreprise minière Bitcoin.

Alors, pourquoi la Chine a-t-elle interdit le minage de Bitcoin ? Nous n’en avons aucune idée. On sait cependant que leur emprise sur l’industrie s’est déjà affaiblie et que des entrepreneurs vendent de petites centrales hydroélectriques. Et nous avons les histoires de Ye et de Liu. L’image est-elle plus claire ? Sommes-nous plus près de la vraie affaire?

