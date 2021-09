La mort de Michael K. Williams choque les fans de “The Wire” sur les réseaux sociaux

Michael K. Williams est décédé lundi à l’âge de 54 ans. Le New York Post a rapporté que Williams avait été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn et dans un attirail de drogue. Williams a été ouvert à la lutte contre la toxicomanie, ce qu’il a affronté depuis l’âge de 19 ans.

“Je jouais avec le feu”, a déclaré Williams dans une précédente interview avec NJ.com. “Ce n’était qu’une question de temps avant que je me fasse prendre et que mon entreprise finisse sur la couverture d’un tabloïd ou que j’aille en prison ou, pire, que je me retrouve mort. Quand j’y repense maintenant, je ne sais pas comment je ne me suis pas retrouvé dans un sac mortuaire.

“Finalement, je suis devenu tellement malade et fatigué de cette mascarade. Personne dans mon cercle, qui me connaissait sous le nom de Mike, ne me permettait de planer. J’ai dû m’éclipser pour me droguer. Je devais le cacher. Je “Je serais parti pendant des jours. J’étais seul dans cette partie de ma vie. J’étais fauché, brisé et battu. Épuisé. Vide. J’ai finalement dit: “Je ne peux plus faire ça.” Je ne voulais pas finir mort.” Williams est connu pour ses rôles dans The Wire et Boardwalk Empire. Voici un aperçu des fans qui réagissent à la nouvelle tragique.

Rencontre avec l’acteur

L’acteur de “The Wire” Michael K. Williams est décédé à l’âge de 54 ans. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période. pic.twitter.com/gjQN8U17CW – Magazine MEfeater (@mefeater) 6 septembre 2021

Une autre personne a écrit : J’ai rencontré Michael K. Williams une fois, lors d’un événement sur la justice sociale auquel nous avons tous les deux parlé. Il était chaleureux, amical et super au fait des problèmes du système judiciaire pénal. On a discuté un moment, et je regrette de ne pas avoir mieux renoué par la suite. C’est horrible. Quelle lumière.”

Voleur de scène

Michael K. Williams est décédé à 54 ans. “C’est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de l’acteur nominé aux Emmy Michael Kenneth Williams. Ils demandent votre vie privée tout en pleurant cette perte insurmontable », a confirmé Marianna Shafran, sa représentante des relations publiques https://t.co/WD4cUp3sfq pic.twitter.com/FoiOZBQfHL – The Hollywood Reporter (@THR) 6 septembre 2021

“J’ai adoré chaque scène dans laquelle j’ai vu Michael k Williams”, a déclaré une personne. “Que ce soit l’empire de la promenade ou le fil ou quoi que ce soit d’autre, même si l’épisode était lent ou ennuyeux, une fois qu’il s’est présenté dans la scène, c’était un banger sans réserve, sans aucun doute. déchirer un roi.”

Redonner

Repose en puissance Michael K Williams💔💔💔💔💔💔 Prières vers le haut. Les esprits tremblaient. Douleur immense. Gardez la tête haute la famille. Nous allons nous en sortir mais d’abord donnons à cet homme noir chacun de ses derniers Accrochez-vous à ceux que vous pic.twitter.com/1dGUBEp4d9 – Orlando Jones (@TheOrlandoJones) 6 septembre 2021

Un fan a écrit : “Pour ceux qui ne le savaient pas, Michael K Williams était activement impliqué dans la réforme de la justice pénale, non seulement aux États-Unis, mais aussi aux Bahamas. J’ai eu le privilège de m’asseoir et de parler avec lui et son adorable bahamien. mère. RIP Mike. “

Message d’une star de “Game of Thrones”

L’acteur Michael K. Williams, mieux connu pour “The Wire”, est décédé à l’âge de 54 ans. pic.twitter.com/Uwl22iyp6Y – Pop Base (@PopBase) 6 septembre 2021

La star de Game of Thrones Nathalie Emmanuel a écrit: “Ugh celui-ci fait mal, Michael K Williams était l’un des meilleurs à le faire. Et c’était un homme vraiment chaleureux et doux les quelques fois où j’ai eu le plaisir de le rencontrer.”

Simplement “Écraser”

RIP Michael K. Williams pic.twitter.com/DiG6eMf2dK – ◍ ◯ Garrett (@smilingnodding) 6 septembre 2021

Taylor Rooks de Bleacher Report a écrit: “Cette nouvelle de Michael K Williams est écrasante. A joué l’un des plus grands personnages de télévision jamais créés, mais son catalogue était tellement plus grand que juste Omar. Un acteur incroyablement talentueux. Surtout – si vous l’avez vu n’importe où il donnerait toujours son temps et ses mots. Repose en paix.”

