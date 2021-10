Peter Scolari, l’acteur bien-aimé qui a joué aux côtés de Tom Hanks dans Bosom Buddies et a remporté un Emmy for Girls, est décédé vendredi. Il avait 66 ans. La mort de Scolari est survenue après une bataille de deux ans contre le cancer, a déclaré à Variety sa directrice de Wright Entertainment, Ellen Lubin Sanitsky. Après l’annonce de la nouvelle, plusieurs de ses fans et ses collègues ont partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

Scolari est né à New Rochelle, New York, et a commencé à jouer à la fin des années 1970. Il a décroché son premier grand rôle à la télévision en tant qu’Henry Desmond dans Bosom Buddies, la sitcom ABC de 1980-1982 avec Tom Hanks. Les deux ont joué des hommes célibataires travaillant dans la publicité créative dans la série éphémère. Son prochain grand rôle est celui de Michael Harris dans la série Newhart 1982-1990 de Bob Newhart. Scolari a joué Michael Harris, le producteur de l’émission télévisée de Dick Loudon (Newhart). Le rôle a valu à Scolari sa première nomination aux Emmy Awards pour le meilleur acteur de soutien dans une série comique.

« Je savais que Peter était malade, mais sa mort est toujours un grand choc. Nous étions amis et collègues pendant plus de 40 ans », a déclaré Newhart dans une déclaration à Variety. « Julia [Duffy] et Peter, en tant que couple vide (Michael et Stéphanie), ont été une partie essentielle du succès de Newhart. Dans la vie, c’était une personne fantastique, et c’était une joie de travailler ensemble. Il nous manquera beaucoup et son décès à 66 ans est beaucoup trop tôt. »

Scolari avait plus de 100 crédits à son actif et il a finalement remporté un Emmy en 2016 pour Girls, dans lequel il jouait le père à l’écran de Lena Dunham. Bien qu’il luttait contre le cancer, Scolari a continué à jouer jusqu’à ses derniers jours, apparaissant récemment dans Fosse/Verdon, Blue Bloods et Lisey’s Story. Il a également eu un rôle récurrent dans la série CBS/Paramount+ Evil.

Scolari laisse dans le deuil sa femme, Tacy Shayne, et ses enfants Nicholas, Joseph, Keaton et Cali. « La seule chose qui correspondait à son amour pour sa famille et à sa passion pour le métier d’acteur était son amour d’être au service des autres », a déclaré Shayne dans un communiqué publié par le manager de Scolari. Faites défiler pour voir comment les fans et Hollywood se sont souvenus de la vie et du travail de Scolari.

Il « n’aurait pas pu être plus cool »

Oh comme tu vas nous manquer, papa. https://t.co/WsJ0ymJ8mE – Lena Dunham (@lenadunham) 22 octobre 2021

« Peter Scolari a eu la gentillesse d’apparaître dans notre épisode Bosom Buddies de The Greatest Event in TV History, et bien sûr n’aurait pas pu être plus cool et plus généreux avec son temps. J’ai été honoré d’emprunter son rôle d’Henry, même pour juste une minute », a écrit Adam Scott.

précédentsuivant

« Une belle carrière »

Ah bon sang, RIP Peter Scolari. Bien que son pote BOSOM BUDDIES, Tom Hanks, soit devenu la plus grande star, je pense que personne ne s’est jamais senti mal pour Scolari, qui a continué à faire un excellent travail, principalement à la télévision, pendant les 40 prochaines années… jusqu’à EVIL, récemment . Une magnifique carrière. – Noel Murray (@NoelMu) 22 octobre 2021

« RIP cher Peter Scolari. J’ai eu la chance de travailler avec vous et d’apprendre de vous sur scène et à l’écran. Un mec cool et drôle », a écrit Jackie Hoffman. « J’espère que vous aurez des concerts où que vous soyez. »

précédentsuivant

« Il était drôle, talentueux et attentionné »

Nous avons perdu quelqu’un qui, j’espère, ne se perd pas dans le cycle de l’actualité.

PETER SCOLARI était mon père de télévision préféré. Il m’a appris à jongler et la raison pour laquelle j’ai fait le cirque des étoiles deux fois. Il était drôle, talentueux et attentionné. Il devrait être considéré comme l’un des meilleurs. pic.twitter.com/JOrSmgG43T – andré gower (@andregower) 22 octobre 2021

« Je n’ai pas les mots pour décrire à quel point Peter Scolari était un homme bon, en plus d’être un immense talent, il était toujours prêt à tendre la main et à aider les autres. Il a eu de nombreux cadeaux dans sa vie et il les a toujours partagés librement, » a écrit le comédien Noel Casler. « Repose-toi tranquille, Peter. »

précédentsuivant

‘Un des meilleurs’

RIP Peter Scolari

L’un des meilleurs… pic.twitter.com/TCpaJzRRfk – Phoef Sutton (@phoefsutton) 22 octobre 2021

« Quel acteur merveilleux il était ! Tellement triste d’apprendre la perte du polyvalent Peter Scolari. Je n’ai jamais eu la chance de travailler avec lui, mais je suis reconnaissant pour toute une vie de ses brillantes performances », a écrit Mark Hamill.

précédentsuivant

« Tellement reconnaissant d’avoir grandi avec son travail »

Reposez-vous bien Peter Scolari. Un acteur comique et diversifié sous-estimé qui pourrait plus que tenir le coup avec Tom Hanks et Bob Newhart. Tellement reconnaissant d’avoir grandi avec son travail. pic.twitter.com/D4yBpuHaaZ – Vintage Los Angeles (@alisonmartino) 22 octobre 2021

« Triste d’apprendre que Peter Scolari a perdu sa bataille contre le cancer », a écrit Harvey Fierstein. « Il n’y avait pas un homme plus doux sur la planète. Nous avons joué ensemble dans HAIRSPRAY pendant un certain temps et il était toujours un délice total. Adieu, cher Peter. »

précédentsuivant

« Peter était bien-aimé sur notre plateau »

Nous savions que cela allait arriver. Ne facilite pas les choses. RIP, Peter mon ami. pic.twitter.com/effhugI5r6 – Michael McKean (@MJMcKean) 22 octobre 2021

« Peter était aimé sur notre plateau par les acteurs, l’équipe et les scénaristes, non seulement parce qu’il était un mensch et un acteur généreux, mais parce qu’il a pris ce qui était autrement le rôle d’homme hétéro et l’a transformé en un plaisir comique », Evil Creators Robert et Michelle King ont déclaré dans une déclaration à Variety. « Il a toujours trouvé différentes manières de formuler les choses ou de trouver des pauses étranges au milieu des phrases. Vous pouviez le voir modeler les lignes à la recherche des rires. Regarder ses quotidiens était toujours un plaisir parce que vous voyiez son métier en action. Il a travaillé avec nous jusqu’au 27 avril, et il a été formidable dans chaque épisode. Il va nous manquer terriblement. »

précédent