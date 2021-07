La mort de Randy Rhoads était-elle un accident ou une farce qui a mal tourné ?

Un épisode de Téléviseur AXSpopulaire série documentaire d’investigation “Les plus grands mystères de la musique” explorer si l’accident d’avion qui a coûté la vie au prodige de la guitare Randy Rhoads était un accident ou une farce qui a mal tourné, a été diffusé mercredi soir (7 juillet) et sera rediffusé demain (vendredi 9 juillet) à 20h00. L’épisode présente un panel qui comprend Rhoadsles frères et sœurs Kathy et Kelle Rhoads, de même que Excitél’ami et ancien membre du groupe Rudy Sarzo, ainsi que l’héritage du rock Ahmet Zappa.

“Les plus grands mystères de la musique” présente un voyage immersif qui met en lumière les légendes infâmes, les personnages hauts en couleur et les moments monumentaux qui ont confondu et intrigué des générations de mélomanes au fil des ans. Séparant les faits de la fiction, la série mélange des commentaires perspicaces d’icônes et d’experts, avec des images d’archives et des réinterprétations dramatiques pour répondre aux « pourquoi » et « comment » de chaque nouveau sujet.

L’épisode de cette semaine de “Les plus grands mystères de la musique” se penche également sur la querelle entre les titans du pays LeAnn Rimes et Trisha Bois de l’Année, dont les versions en duel de “Comment je vis” a déclenché un affrontement qui a bouleversé l’industrie qui s’est étendu jusqu’au Grammy Awards; et Youtube Star Justin Whang examine les origines inconnues de la chanson connue simplement sous le nom de « La chanson la plus mystérieuse sur Internet ».

“Les fans de musique ont des questions et « Les plus grands mystères de la musique » a les réponses, ce qui en fait le complément parfait à notre toute nouvelle programmation du mercredi soir qui plonge profondément dans le monde de la musique et emmène les fans dans les coulisses », a déclaré Sarah Weidman, responsable de la programmation originale, du développement et du contenu multiplateforme pour Téléviseur AXS. “De la plus sincère et inspirante à l’étrange et même sinistre, l’histoire de la musique regorge de fables et de personnages qui ont intrigué les fans pendant des décennies. Nos téléspectateurs ont adoré entendre les histoires que nous avons partagées lorsque « Les plus grands mystères de la musique » a été créée à l’automne dernier, et nous avons encore plus d’histoires incroyables et de nourriture pour fontaines à eau à partager lorsque la série reviendra le 7 juillet.”

“« Les plus grands mystères de la musique » associe une passion pour la musique à une curiosité d’investigation pour nos légendes de la musique, ce qui donne une perspective unique sur des histoires incroyables », a déclaré Puce Rives, réalisateur et producteur exécutif, Texas Crew Productions. “Nous avons hâte que les téléspectateurs découvrent ces six nouveaux épisodes et obtiennent enfin des réponses à certains des plus grands mystères de la musique.”

“Les plus grands mystères de la musique” est produit conjointement par Texas Crew Productions et Photos de cachette, avec Puce Rives, David Karabinas, Brad Bernstein, Shannon Houchins et Trevor O’Neil en tant que producteurs exécutifs.

Rhoads joué sur Osbourneles disques séminaux de “Blizzard d’Ozz” (1980) et “Journal d’un fou” mais est décédé tragiquement dans un accident d’avion alors qu’il n’avait que 25 ans, le 19 mars 1982. Il a influencé de nombreux musiciens et est considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Sa mort a été un énorme choc pour le monde et Ozzy écrit dans son autobiographie “Je suis Ozzy” qu’il a failli arrêter la musique après Excitépasse.

La fin OZZY OSBOURNE Le guitariste recevra le Musical Excellence Award lors de la cérémonie d’intronisation de cette année, qui se tiendra à Cleveland, Ohio’s Rocket Mortgage FieldHouse, le 30 octobre.

Le Musical Excellence Award est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.



