La mort de Scott Weiland examinée dans “ l’autopsie de Reelz: les dernières heures de Scott Weiland ”

le Reelz réseau câblé a fixé une date de première My 9 pour “Autopsie: les dernières heures de Scott Weiland”.

Connu affectueusement comme “la dernière grande rock star”, icône grunge Scott Weiland est décédé le 3 décembre 2015. Le chanteur et auteur-compositeur n’avait que 48 ans. Sa mort est survenue soudainement alors qu’il était sur la route avec son nouveau groupe LES SAUVAGES.

Scott vendu plus de 20 millions de disques en tant que chanteur principal de PILOTES DE TEMPLE DE PIERREet supergroupe REVOLVER EN VELOURS, et il a vécu pleinement le style de vie de la rock star. Alors que les ventes montaient en flèche, il se livrait à tous les excès qui accompagnent le succès dans l’industrie de la musique, mais il luttait tout le temps contre l’alcoolisme et la maladie mentale.

Au sommet de sa carrière, Scott a développé une dépendance à l’héroïne dévastatrice et, vers la fin de sa vie, son comportement est devenu de plus en plus imprévisible et erratique. Le rapport de l’examinateur cite la toxicité mixte des médicaments comme cause du décès – mais aucune héroïne n’a été trouvée dans Scottsystème de médecine légale de renom Dr Michael Hunter croit que ScottLa consommation de drogues bien documentée de la société ne présente pas une image complète. Il enquête Scottpassé trouble et découvre un catalogue d’événements traumatisants et d’activités dangereuses Scottl ‘histoire de la vie. Ensemble, ils ont créé les circonstances pour qu’il meure soudainement et sans avertissement par une froide journée d’hiver, seul dans son bus de tournée.

Un rapport de janvier 2016 de Panneau d’affichage a dévoilé que Scott était aux prises avec l’hépatite C, la maladie mentale et le fait de savoir que ses deux parents avaient un cancer au cours des derniers mois de sa vie. L’article présentait des entretiens avec Scottla veuve de Jamie, sa mère Sharon, le sien SAUVAGES compagnons de groupe Tommy Black et Nick Maybury, directeur de tournée Aaron Mohler et d’autres.

Au moment de sa mort, Weiland faisait face à l’automédication, à l’éloignement de ses enfants, à des difficultés financières et à un problème d’alcoolisme en augmentation constante. Mohler dit: “Si j’avais su qu’il allait mourir, je lui aurais pris chaque bouteille et je la jetterais. Je l’ai juste cassée là.”

Jamie dit que Scott avait connu des épisodes de paranoïa et de manie causés par un trouble bipolaire.

Elle a expliqué: “À un moment donné, c’était tellement grave que j’ai dû déménager parce qu’il était instable.” Finalement, ils ont trouvé un médicament qui l’a nivelé, avec Jamie ajoutant “Au cours des deux dernières années, il allait très bien.”

Jamie également ouvert dans l’article sur la bataille juridique avec Weilandl’ex-femme de Marie sur son domaine, en disant: “Je ne sais pas sous quel matelas elle pense qu’elle va trouver 2 millions de dollars, parce que c’est sûr que la merde n’est pas là. Il était fauché.”



