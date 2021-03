La mort de Vivek Oji est le choix d’avril du Vox Book Club

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

En avril, le Vox Book Club lit le joli kaléidoscope féroce d’Akwaeke Emezi d’un roman, La mort de Vivek Oji. C’est un livre qui ne rentre pas parfaitement dans un genre ou un autre: c’est une sorte de mystère de meurtre, mais il n’est jamais tout à fait clair qu’il y a eu un meurtre. C’est aussi une histoire d’amour, et c’est une histoire de passage à l’âge adulte. C’est l’histoire d’une vie, racontée par fragments.

Vivek Oji est un jeune Nigérian qui meurt dans la première phrase du roman. Alors que sa mère devient notre détective, travaillant désespérément pour découvrir ce qui est arrivé à son fils, son cousin et amant Osita se débat avec de sombres secrets, et Emezi glisse couramment entre la vie de Vivek et sa mort.

La mort de Vivek Oji est un livre délicat et complexe, et nous aurons des tonnes de choses à raconter. Et à la fin du mois, nous retrouverons Akwaeke Emezi en direct sur Zoom. Vous pouvez RSVP maintenant. J’ai hâte de vous y voir.

Voici le plein Horaire du Vox Book Club pour avril 2021



Vendredi 16 avril: Message de discussion sur la mort de Vivek Oji publié sur Vox.com

Jeudi 29 avril: Événement virtuel en direct avec l’auteur Akwaeke Emezi à 17 h HE. RSVP ici.

