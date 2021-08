La mort d’Ed Asner pleurée par Henry Winkler dans un hommage émotionnel

L’acteur bien-aimé Ed Asner est décédé dans la matinée du dimanche 29 août à l’âge de 91 ans. Sa famille a déclaré à Deadline qu’Asner était entouré de ses proches et qu’il s’en allait paisiblement. Les fans de l’icône hollywoodienne pleurent maintenant sa mort sur les réseaux sociaux. Henry Winkler, qui a travaillé avec Asner sur un certain nombre de projets, dont The Mary Tyler Moore Show, a rendu hommage sur Twitter. ” AU REVOIR Extraordinaire Ed “, a-t-il écrit. “Merci pour votre amitié et vos conseils. Vous étiez un partenaire d’acteur des plus merveilleux… RIP.”

Asner a une longue liste de crédits, et il est difficile de se limiter aux plus notables. Il a joué Lou Grant tout au long des années 1970 et 1980 lorsque le personnage est passé du Mary Tyler Moore Show à son propre spin-off, Lou Grant. Il a remporté sept Emmy Award et a même été président de la Screen Actors Guild pendant un certain temps, ce qui lui a valu un immense respect parmi ses collègues interprètes. Asner a également eu des rôles emblématiques au cinéma tout au long de sa carrière – de Bart Jason dans El Dorado en 1966 à Carl Fredricksen dans Pixar’s Up en 2009.

Asner a fait plusieurs autres apparitions à la télévision à la fin des années 1950 et au début des années 1960, mais The Mary Tyler Moore Show était sa grande rupture incontestée. Certains de ses crédits pendant cette période comprenaient l’original Mission: Impossible, WITCH et The Outer Limits, entre autres. Il a interprété Lou Grant pour la première fois en 1970 et a continué jusqu’en 1982.

Asner a même lancé l’idée d’un “univers fictif partagé” en décrivant Lou Grant dans d’autres sitcoms – Rhoda et> Roseanne. Pendant ce temps, il a eu des rôles dans Studio 50 et Sunset Strip, l’original Hawaii Five-O et Dead Man’s Gun. Il a ensuite repris son rôle d’Hawaii Five-O dans le remake de 2012, donnant une certaine continuité à la série.

Les plus jeunes fans connaissent probablement mieux Asner pour sa voix, car il a travaillé de plus en plus dans l’animation à partir de la fin des années 1990. Il a joué Joshua dans Joshua de Hanna-Barbera et la bataille de Jéricho, J. Jonah Jameson dans la série animée Spider-Man de 1994 et Ed Wuncler dans The Boondocks à partir de 2005. Le sommet de la carrière de doublage d’Asner est probablement celui du veuf hargneux. Carl en haut. En live-action, les jeunes téléspectateurs le connaîtront également pour avoir joué le Père Noël dans le film de Noël 2003 Elf.

Asner a été extrêmement actif en tant que président de la Screen Actors Guild dans les années 1980. Il a utilisé sa plate-forme pour s’exprimer sur la politique américaine, y compris la politique étrangère en Amérique centrale à l’époque. Il a également joué un rôle déterminant dans la grève du SAG en 1980. Il était membre des Democratic Socialists of America et, selon le Museum of Broadcast Communications, Asner a insisté sur le fait que ses « opinions politiques de gauche » étaient la principale cause de l’annulation de Lou Grant.