La mort DMX laisse un trou dans la communauté hip-hop – Une perte légendaire

L’icône du rap DMX est décédé, suite à l’annonce de son hospitalisation le 2 avril. Il avait 50 ans.

Les fans ont prié à l’extérieur de l’hôpital de White Plains, à New York, où le rappeur était en cours d’évaluation pour une crise cardiaque apparente après une surdose. La famille du rappeur a publié une déclaration sur sa mort.

«Nous sommes profondément attristés d’annoncer aujourd’hui que notre bien-aimé, DMX, du nom de naissance d’Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans à l’hôpital White Plains avec sa famille à ses côtés après avoir été mis sous assistance respiratoire ces derniers jours. », Dit le communiqué.

«Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde, et son héritage emblématique vivra pour toujours. »

«Nous apprécions tout l’amour et le soutien pendant cette période incroyablement difficile. Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons la perte de notre frère, de notre père, de notre oncle et de l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX. Nous partagerons des informations sur son service commémoratif une fois que les détails seront finalisés », conclut la déclaration.

Né Earl Simmons à Mount Vernon, New York, DMX a eu une enfance mouvementée. Mais il est devenu l’un des rappeurs les plus emblématiques de la scène hip-hop.

Il a grandi dans un foyer violent avant d’être envoyé chez des garçons et plus tard dans une institution pour mineurs. Pendant son temps passé dans une maison de garçons, il a commencé à écrire de la musique et s’est lié avec le producteur Ready Ron.

La percée de DMX dans l’industrie de la musique au sens large est intervenue après que The Source l’ait présenté dans sa colonne «Unsigned Hype». Après ce long métrage, le rappeur a signé avec l’empreinte de Columbia’s Ruffhouse. Il a été abandonné après avoir produit une paire de singles. Après des morceaux promotionnels et des spots d’invité, il a été signé à Def Jam – où il a publié ses projets d’évasion.

It’s Dark and Hell Is Hot and Flesh of My Flesh, Blood of My Blood est sorti en 1998. L’album de DMX 1999 And Then There Was X était un vendeur multi-platine. Son dernier album Undisputed est sorti en 2012 et «Bain Iz Back» est le dernier single du rappeur, sorti en 2017.

DMX a été très franc avec la presse à propos de sa lutte contre la toxicomanie. «Les drogues étaient le symptôme d’un problème plus grave», a-t-il déclaré dans une interview à la fin de 2020. «Il y a eu des choses que j’ai traversées dans mon enfance où je les ai simplement bloquées. Mais il n’y a pas beaucoup de choses que vous pouvez bloquer avant de manquer d’espace. »

De nombreux rappeurs de l’espace ont partagé leur amour du DMX sur les réseaux sociaux. “Envoi de prières de guerrier au pote DMX”, a écrit Ice Cube tôt ce matin.