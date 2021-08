La mort d’Olivia Podmore remet l’accent sur la santé mentale

10/08/2021 à 17h42 CEST

La pandémie ne se limite pas seulement aux conséquences physiques, mais a également causé un grand écart en matière de santé mentale. En Espagne, on sait déjà comment le troisième cause de décès chez les moins de 30 ans. Et lors de ces Jeux Olympiques, nous avons vu des cas comme celui de Simone Biles, qui a rendu visible la pression qu’elle ressentait pour être considérée comme la meilleure gymnaste et a même renoncé à pratiquer la discipline de groupe en raison de l’angoisse que cela lui causait.

Cependant, Biles n’est pas un cas isolé. Il y a beaucoup d’athlètes qui font face à la même “guerre” individuelle. À de nombreuses reprises, les attentes fixées par la société finissent par devenir un fardeau trop lourd à porter. À l’heure actuelleLe débat reprend après la mort d’Olivia Podmore. La cycliste a été retrouvée lundi chez elle après avoir évoqué il y a quelques jours seulement sur les réseaux sociaux le côté amer d’être une athlète d’élite.

Le poste du cycliste

« Le sport est un exutoire incroyable pour beaucoup de gens. Un combat très enrichissant. Le sentiment lorsque vous gagnez ne peut être comparé à aucun autre & rdquor;, a-t-il écrit. “Maiss sentiments lorsque vous perdez, lorsque vous n’êtes pas choisi ou qualifié, lorsque vous êtes blessé, lorsque vous ne répondez pas aux attentes de la sociétéComme avoir une maison, se marier, avoir des enfants parce que tu as essayé de tout donner pour ton sport, ces sentiments sont aussi différents & rdquor;, a-t-il conclu.

Après sa mort, son mari Eddy Murray – également champion olympique – a évoqué la bravoure de Biles et d’Osaka : Quiconque l’avait vue au cours des 72 dernières heures ne pouvait pas penser que cela arriverait & rdquor;, a-t-elle expliqué. « On parle beaucoup de la santé mentale des athlètes. Simone Biles et Naomi Osaka l’ont mise à l’honneur après ses propres difficultés personnelles. Le combat d’Olivia était le même, et maintenant nous avons une statistique de plus& rdquor;, terminé.