La mort du célèbre personnage de « Sex and the City » choque les fans

Carrie le trouve évanoui sous la douche alors qu’elle rentre chez elle après un récital. Il est sous l’eau… et meurt dans ses bras. Autant nous voulions croire qu’il s’agissait d’une hallucination ou d’un cauchemar, l’épisode deux confirme que non, que M. Big est bien mort et montre en fait Carrie dans les préparatifs funéraires.

Carrie Bradshaw et M. Big. (Avec l’aimable autorisation de HBO Max.)

Cette mort inattendue a causé un grand choc non seulement parmi les fans mais aussi dans la société Peloton.

Maintenant, la société de sport a précisé que HBO avait acheté le vélo lui-même, bien qu’elle les ait informés qu’il apparaîtrait dans la série, tout comme l’un de ses instructeurs, Jess King. Cependant, pour des raisons de confidentialité, il n’a jamais été mentionné qu’un de ses vélos stationnaires jouerait un rôle clé dans la mort de l’un des personnages.

Comme prévu, l’entreprise n’a pas tardé à s’assurer que ses produits et ses vidéos de fitness étaient totalement sûrs et a rappelé que « M. Big menait un style de vie extravagant qui comprenait des cocktails, des cigares et de gros steaks de viande rouge », sans oublier qu’il avait auparavant souffrait de problèmes cardiaques qui l’ont même forcé à subir une intervention chirurgicale au cours de la sixième saison.