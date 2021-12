La mort du compte d’épargne traditionnel : BitMEX EARN lance plus de produits APR à 14 % pour Tether

Mahé, Seychelles, 14 décembre 2021, Chainwire

BitMEX, l’une des principales plates-formes de dérivés cryptographiques au monde, lance aujourd’hui un autre produit BitMEX EARN à haut rendement suite à une forte réponse de ses utilisateurs et de la communauté cryptographique qui les a vus devenir entièrement abonnés.

BitMEX EARN est tout simplement meilleur que les autres programmes de gains proposés par les concurrents car :

L’intérêt de premier plan offert sur le marché (le TAP actuel de 14 % est nettement supérieur à celui des produits concurrents) Ses taux sont entièrement garantis par le fonds d’assurance BitMEX, l’un des plus importants du secteur avec plus de 1,5 milliard de dollars américains. Aucune exigence de mise n’est nécessaire pour recevoir le taux global, ce qui signifie que chaque utilisateur a droit au même taux (contrairement aux produits concurrents, qui ne débloquent les meilleurs taux que pour les meilleurs joueurs)

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent s’abonner au produit ci-dessous avec le solde USDT disponible dans leurs portefeuilles BitMEX, ou via des dépôts directs sur la plate-forme BitMEX.

GAGNEZ jusqu’à 14 % de TAEG : Pour le dépôt maximum en USDT, les utilisateurs de BitMEX pourront gagner environ 3 000 USDT par échéance. Plusieurs produits seront offerts, venant à échéance après 30 jours. Les dépôts sont plafonné à 250 000 USDT par utilisateur.

Alexander Höptner, PDG de BitMEX, a déclaré: «Les investisseurs intelligents ne se contentent plus de produits à faible taux d’intérêt à un chiffre proposés dans la finance traditionnelle, et se tournent plutôt vers des sociétés de cryptographie comme BitMEX pour gagner des intérêts élevés sur leur Tether/USDT. À une époque où l’inflation nuit au pouvoir d’achat des monnaies fiduciaires, des produits comme BitMEX EARN jouent un rôle important dans la stratégie d’un trader. Notre produit EARN est le meilleur sur le marché parce que ce que vous voyez est ce que vous obtenez – pas de taux trompeusement élevés uniquement débloqués par le jalonnement et entièrement soutenus par le fonds d’assurance BitMEX.

Pour vous abonner ou en savoir plus, veuillez visiter le site Web BitMEX EARN.

