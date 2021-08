La mort du crash d’avion d’Aaliyah ne s’est presque pas produite selon de nouveaux détails tragiques

Aaliyah, la star montante du R&B qui a vu sa vie écourtée il y a près de 20 ans, a presque évité le vol tragique qui l’a tuée. Mais dans un nouveau livre qui remonte aux jours fatidiques en question, la jeune femme de 22 ans aurait été droguée pour lui permettre de traverser le vol, une affirmation audacieuse qui a fait surface à la suite de la perte tout aussi tragique de Kobe Bryant.

Dans Baby Girl: Better Known as Aaliyah, écrit par la journaliste musicale Kathy Iandoli, les faits connus du vol fatal rencontrent de nouveaux détails d’un homme des îles Abaco. Kingsley Russel a publié une vidéo en février 2020 décrivant l’accident d’hélicoptère mortel de Kobe Bryant, le reliant à ce qu’il prétend avoir vu avec le vol d’Aaliyah.

Selon The Daily Beast et une conversation avec Iandoli, Kingsley affirme que la star du R&B, déjà confrontée à la peur de voler, a été droguée par son entourage pour lui permettre de traverser le vol. Comme indiqué dans les rapports suivant l’accident mortel, l’avion dépassait les limites de poids légales et le pilote avait de la cocaïne et de l’alcool dans son système, confirmé par un rapport toxicologique. Russell ajoute quelques détails plus troublants à ces faits.

“[The airport staff] et Aaliyah avait le bon sens que l’avion était en surpoids », dit-il dans le livre, ajoutant que le chanteur était remonté dans le taxi et s’était finalement endormi. « Ils l’ont sortie de la camionnette ; elle ne savait même pas qu’elle embarquait dans un avion. Elle est partie endormie dans l’avion.”

Kingsley allègue qu’il a vu Aaliyah refuser de monter dans l’avion, puis a vu un membre de l’entourage donner à la chanteuse une pilule qui l’a endormie suffisamment pour la déplacer vers l’avion. Iandoli n’a presque pas voulu inclure le détail de la pilule dans le livre, mais l’a gardé en raison de la façon dont il “correspondait” à l’histoire.

“En apprenant qu’elle ne voulait pas monter dans l’avion, pour quelqu’un comme moi et tant d’autres personnes, je pense que c’est la fermeture pour nous”, a déclaré Iandoli au média. “La seule chose que j’ai prise avec moi, c’est qu’après 20 ans, je peux enfin dire qu’Aaliyah ne voulait pas monter dans l’avion. Cela me fait me sentir un peu mieux, mais pas beaucoup. Elle devrait toujours être là, et je pense que c’est la partie la plus triste à ce sujet. “

Les allégations concernant le vol et l’état d’Aaliyah avant le décollage du vol fatal peuvent être contestées et resteront probablement des questions sans aucune conclusion. Mais l’issue du vol et les pertes en vies humaines ne seront jamais contestées. Si cette nouvelle met fin à Iandoli et à d’autres fans, c’est un point positif pour la tragédie.