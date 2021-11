La mort du mannequin Christy Giles : tout ce que nous savons

La mort du mannequin Christy Giles est devenue une mise en garde choquante et une perte tragique avec de nombreuses questions flottant autour. Giles a été déclaré mort à l’hôpital de Californie du Sud à Culver City le 13 novembre, l’endroit où plusieurs hommes masqués auraient largué le jeune homme de 24 ans après une soirée avec son amie Hilda Marcela Cabrales-Arzola.

Cabrales-Arzola a été abandonné deux heures après Giles dans un autre hôpital, la police traitant les deux incidents comme un « acte criminel » et enquêtant comme une « mort indéterminée » jusqu’à ce que davantage de tests et d’enquêtes soient terminés.

Le mari de Giles, Jan Cilliers, s’est exprimé et a fait prendre conscience de la situation sur les réseaux sociaux, notamment en créant un GoFundMe pour embaucher des enquêteurs privés. L’autopsie initiale par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles s’est terminée par un report « en attendant une enquête supplémentaire ». LAPD a indiqué que les premières indications qualifient sa mort d’overdose, mais les rapports toxicologiques officiels prennent jusqu’à huit semaines. Pourtant, son lieu de décès a été répertorié comme l’hôpital, avec le 13 novembre comme date officielle.

La page GoFundMe créée par Cilliers décrit quelques détails effrayants de la nuit de son décès. Le sentiment est que Giles et Cabrales-Arzola auraient été drogués et 12 heures plus tard largués par « trois moi en noir, masqués de bandanas; plaques d’immatriculation enlevées », a laissé tomber Giles sur le trottoir de l’hôpital. La même chose est arrivée à Cabrales-Arzola plus tard avec deux hommes impliqués.

Aucun de ces détails n’a été confirmé par la police, mais les pièces du puzzle continuent de s’assembler pour les personnes impliquées. La mère de Giles, Dusty Leslie Giles, a déclaré à The Independent que Cilliers n’était pas en ville à San Francisco mais qu’elle a pu localiser le mannequin à l’aide de son ancien téléphone qu’elle avait quitté la maison.

« Mon gendre a les images miroir de ses messages texte. Ma fille a reçu un tout nouveau téléphone, et son ancien téléphone était toujours actif et à la maison, il est sauvegardé sur iCloud, vous pouvez donc voir les messages texte. » La mère de Giles a dit à la sortie. « Elle a également des alertes sur les SMS reçus, vous pouvez donc voir quand elle a lu un SMS. »

Le texte final de Giles a été envoyé à 5h48 le 13 novembre à Cabrales-Arzola, avec quelques détails effrayants maintenant rendus publics. « Ma fille a envoyé un texto à Hilda ‘sortons d’ici’ avec un gros emoji aux yeux écarquillés comme si j’avais peur, nous devons partir. Hilda a accepté et a dit ‘je reçois un Uber’, a-t-elle déclaré. « Nous savons qu’Hilda a commandé un Uber, nous savons qu’environ 5 à 10 minutes plus tard, un Uber est arrivé. L’Uber a attendu. L’Uber est parti. »

Cabrales-Arzola reste sous assistance respiratoire à l’hôpital où elle a été découverte, son rapport toxicologique est revenu car il est toujours en vie. C’est une fenêtre potentielle sur ce qui s’est passé cette nuit-là. « Quand le sien est revenu, il contenait des traces d’amphétamine et des traces de cocaïne. Lorsque d’autres résultats sont arrivés, cela a montré qu’elle avait de l’héroïne dans son système », a déclaré la mère de Giles à The Independent. « Pour ma fille, nous attendons qu’une autopsie soit faite. Tout à ce stade est hypothétique, avec l’hypothèse que ce qu’ils ont trouvé dans le rapport de toxicologie de Hilda va correspondre à celui de ma fille. Nous ne savons pas. »

Dans l’état actuel des choses, la situation est assez trouble, définitivement tragique et très effrayante. La page GoFundMe note que de nombreuses femmes ont tendu la main avec des histoires similaires. « Depuis samedi, nous avons tous reçu un certain nombre de messages d’autres femmes qui ont des histoires étrangement similaires, sauf que la seule différence entre elles et Christy et Hilda, c’est qu’elles ont survécu », lit-on sur la page. La collecte de fonds a dépassé son objectif de 100 000 $ et se situe actuellement à 127 686 $.