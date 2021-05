La mort d’un présentateur de la BBC sera sondée pour voir si le vaccin avait un rôle après avoir souffert de caillots sanguins | UK | Nouvelles

Lisa Shaw, qui travaillait pour BBC Newcastle, a développé des maux de tête “sévères” une semaine après avoir reçu le coup et est tombée gravement malade quelques jours plus tard, ont déclaré des proches dans un communiqué. L’homme de 44 ans est décédé à l’infirmerie royale Victoria, à Newcastle, vendredi après-midi après avoir été traité en soins intensifs pour des caillots sanguins et des saignements.

Les personnes de moins de 40 ans au Royaume-Uni se voient proposer une alternative au vaccin AstraZeneca suite à des rapports de caillots sanguins extrêmement rares sur le cerveau associés à une faible numération plaquettaire.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a déclaré que les avantages du vaccin Oxford / AstraZeneca continuent de l’emporter sur les risques pour la plupart des gens.

Il n’a pas prouvé que le vaccin provoque les caillots, mais a déclaré que le lien se raffermissait.

Depuis que la mort de Shaw a été annoncée dimanche à l’antenne, les hommages de collègues et d’auditeurs ont afflué.

Dans un communiqué publié par la BBC, la mère de famille a déclaré: «Lisa a développé de graves maux de tête une semaine après avoir reçu son vaccin AstraZeneca et est tombée gravement malade quelques jours plus tard.

«Elle a été traitée par l’équipe de soins intensifs de l’infirmerie royale Victoria pour des caillots sanguins et des saignements dans la tête.

