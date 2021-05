La mort vivante pour les Celtics: Jaylen Brown, indéfiniment

Les Celtics se retrouvent avec une portée de nez pour connaître la véritable ampleur de la blessure de Jaylen marron. L’attaquant, poumon en attaque et en défense ainsi qu’un leader au vestiaire, n’avait pas disputé les trois derniers matchs. La franchise a effectué des tests qui l’ont conduit à faire face à une déchirure du ligament scapho-lunaire au poignet gauche, ce qui nécessitera une intervention chirurgicale. L’opération aura lieu cette semaine et laissera le joueur hors du jeu pour le reste de la saison, comme annoncé par la franchise verte elle-même.

Brown améliorait pleinement ses chiffres: 24,7 points par match, touchant 50% dans les buts sur le terrain et 40% seulement dans les triples. Il a été un joueur de la All-star et a élevé le niveau de jumelage avec Jayson Tatum comme les deux joueurs qui ont le plus tiré le groupe cette saison pour l’équipe.

Les Celtics ont maintenant un scrutin difficile à venir. Ils ont déjà sauvé la situation d’il y a quelques semaines et ont obtenu une place pour continuer à se battre pour le titre, mais dans quelles conditions. Ils devront sûrement jouer un autre match nul, la septième et la huitième place, pour sauver cet écart et continuer avec des options à l’Est. L’équipe de Brad Stevens, finaliste de la conférence l’an dernier dans la bulle de Floride, se présentera à nouveau comme candidat mais maintenant sans beaucoup d’options à léguer car il n’a pas l’un de ses deux meilleurs atouts.