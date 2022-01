La mortalité de Covid en Inde peut-être 6 à 7 fois plus élevée que ce qui est officiellement rapporté: étude

Une sous-enquête auprès de 57 000 adultes a montré des augmentations similaires de la mortalité avec des décès par COVID-19 et non-COVID-19 atteignant un pic similaire, ont-ils déclaré.



Environ 3,2 millions de personnes pourraient être décédées de Covid en Inde d’ici septembre de l’année dernière, six à sept fois plus que ce qui est rapporté officiellement, selon une étude basée sur une source de données indépendante et deux sources de données gouvernementales.

La recherche, publiée jeudi dans la revue Science, a utilisé une enquête indépendante représentative au niveau national auprès de 137 289 adultes dans tous les États et territoires de l’Union interrogés de mars 2020 à juillet 2021.

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par Prabhat Jha, professeur à l’Université de Toronto au Canada, a découvert que COVID-19 constituait 29% des décès de juin 2020 à juillet 2021, correspondant à 3,2 millions (32 lakh) de décès, dont 2,7 millions (27 lakh) se sont produits en avril-juillet 2021.

Une sous-enquête auprès de 57 000 adultes a montré des augmentations similaires de la mortalité avec des décès par COVID-19 et non-COVID-19 atteignant un pic similaire, ont-ils déclaré.

Deux sources de données gouvernementales ont révélé que, par rapport aux périodes pré-pandémiques, la mortalité toutes causes confondues – ou les décès toutes causes confondues – était de 27% plus élevée dans 0,2 million d’établissements de santé et de 26% plus élevée dans les décès enregistrés à l’état civil dans 10 États, le les chercheurs ont dit.

Les deux augmentations se sont produites principalement en 2021, selon l’étude.

« Les analyses révèlent que les décès cumulés dus au COVID en Inde d’ici septembre 2021 étaient 6 à 7 fois plus élevés que ceux rapportés officiellement », ont déclaré les auteurs de l’étude.

Les chercheurs ont noté que le nombre total de décès dus au COVID-19 signalés en Inde serait largement sous-déclaré en raison de facteurs tels que la certification incomplète des décès dus au COVID-19 et la mauvaise attribution aux maladies chroniques.

La première étude est la mortalité signalée dans une enquête téléphonique représentative à l’échelle nationale menée par CVoter, une agence de sondage indépendante et privée.

En outre, les chercheurs ont étudié les données administratives du gouvernement indien sur les décès dans les établissements nationaux et les décès du système d’enregistrement civil (CRS) dans 10 États. Au 1er janvier 2022, l’Inde avait signalé plus de 35 millions de cas de SRAS-CoV-2, juste derrière les États-Unis, tandis que son nombre cumulatif officiel de décès de Covid s’élevait à 0,48 million (4,8 lakh).

« Si nos résultats sont confirmés, cela pourrait nécessiter une révision substantielle à la hausse des estimations de l’Organisation mondiale de la santé sur la mortalité mondiale cumulée du COVID, qui, au 1er janvier 2022, s’élevaient à 5,4 millions », ont déclaré les auteurs.

Les chercheurs ont déclaré que les estimations basées sur des modèles des décès cumulés de COVID jusqu’en juin 2021 en Inde allaient de quelques centaines de milliers à plus de quatre millions, la plupart suggérant un sous-dénombrement officiel substantiel.

Afin de mieux estimer les décès dus au COVID en Inde, des approches alternatives aux estimations basées sur des modèles sont nécessaires, ont-ils déclaré.

L’Organisation mondiale de la santé a reconnu le nombre d’augmentations enregistrées de la mortalité toutes causes confondues pendant le pic de transmission pandémique – qui sont probablement presque toutes causées par une infection au COVID – comme une méthode brute mais utile pour suivre la pandémie.

Pour combler les lacunes dans les estimations de décès par COVID au niveau national en Inde, les chercheurs ont quantifié la mortalité par COVID en Inde à l’aide d’une source de données indépendante et de deux sources de données gouvernementales.

Les résultats montrent une cohérence entre la taille des vagues virales et les décès dus au Covid.

« Notre étude révèle que les décès dus au COVID en Inde sont considérablement plus importants que ceux estimés dans les rapports officiels », ont ajouté les auteurs.

L’équipe comprend des chercheurs du Center For Voting Opinions and Trends in Election Research, Noida, Uttar Pradesh, Indian Institute of Management Ahmedabad, Ahmedabad, Gujarat, Development Data Lab, Washington, États-Unis, et du Département d’économie, Dartmouth College.

