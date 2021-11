La mortalité routière pourrait entraîner l’extinction de la population de léopards dans le nord de l’Inde, selon une étude

Le léopard indien se trouve également au Bhoutan, au Népal et dans certaines parties du Pakistan. (Pixabay/IE)

La population de léopards du nord de l’Inde est confrontée à un risque d’extinction accru de 83% en raison des accidents de la route, selon une nouvelle étude internationale. L’étude, publiée dans la revue Global Ecology and Biogeography, quantifie la menace que les routes représentent pour la survie des populations animales à travers le monde. L’étude a identifié la population de léopards du nord de l’Inde comme la plus vulnérable à l’extinction en 50 ans si les niveaux actuels de mortalité routière persistaient. Les chercheurs estiment qu’à un risque accru de 83%, la population de léopards du nord de l’Inde s’éteindrait dans 33 ans.

Parmi les quatre populations animales identifiées comme étant les plus vulnérables, le léopard du nord de l’Inde est suivi du loup à crinière et du petit chat tacheté au Brésil, et de la hyène brune en Afrique australe. D’autres populations animales très vulnérables sont le macaque à queue de lion et l’ours paresseux dans le sud de l’Inde.

Les chercheurs ont utilisé les données de mortalité routière existantes sur six continents pour 392 espèces de mammifères pour des calculs basés sur les taux de mortalité routière, la densité de population, l’âge de maturité sexuelle et la taille de la portée. Le site d’étude couvrait le parc national de Rajaji et la zone de conservation de Haridwar dans l’Uttarakhand pour la population de léopards du nord de l’Inde.

Les chercheurs ont déclaré que le risque d’extinction locale pourrait augmenter de 10 % si au moins 20 % de la population était tuée par la route.

Le léopard indien se trouve également au Bhoutan, au Népal et dans certaines parties du Pakistan. Il habite les forêts sèches de feuillus, les forêts tropicales humides, les forêts de conifères du nord et les forêts tempérées.

En 2015, on estime que 7 910 des 12 000 à 14 000 léopards en Inde vivaient dans et autour des habitats des tigres. En 2020, la population des paysages forestiers de l’aire de répartition du tigre était estimée entre 12 172 et 13 535 léopards.

L’espèce figure sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en raison du déclin de la population suite à la perte d’habitat, au braconnage et à la persécution due à des situations de conflit.

L’étude a déclaré que les résultats avaient des implications pour la conservation des mammifères dans le monde et l’atténuation des routes.

Grâce à ces analyses, les chercheurs ont cherché à attirer l’attention sur l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne en tant que régions où les routes peuvent entraîner une perte de biodiversité des mammifères. Ainsi, l’atténuation des routes et les domaines de développement futur des routes doivent être soigneusement pris en compte, ont déclaré les chercheurs dans l’étude.

La mortalité routière est reconnue comme une menace pour 10 espèces de mammifères par l’UICN. Les chercheurs ont cependant noté que ceux-ci ne faisaient pas partie de ceux qu’ils trouvaient les plus vulnérables.

