La Mostra de Venise invite les réalisatrices afghanes à parler de la prise de contrôle des talibans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Sur son site Internet, le Festival international du film de Venise a annoncé que les cinéastes afghanes Sahraa Karimi et Sahra Mani étaient invitées au gala italien pour parler de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan et de leur expérience.

La 78e édition de l’événement cinématographique a réuni un panel avec les réalisateurs susmentionnés pour aborder le conflit dans ce pays asiatique. Cet appel sera organisé pour accorder “une attention particulière à la situation des réalisateurs et des artistes afghans en général”.

L’organisation du festival a annoncé que le panel aura lieu dans la salle de conférence de presse du Palazzo del Casino de Lido le 4 septembre. Le concours se déroulera du 1er au 11 du mois suivant.

Le thème central de l’entretien avec Karimi et Mani est « la situation dramatique des cinéastes et artistes afghans en général, la nécessité de créer des couloirs humanitaires et la garantie de l’octroi du statut de réfugié politique. Ainsi que l’inquiétude pour leur avenir et la nécessité de leur assurer un logement une fois arrivés en Europe », précise le festival.

La réalisatrice Sahraa Karimi sait déjà ce que c’est que de participer au gala de Venise, en 2019 son long métrage Hava, Marya, Ayesha était projeté dans la barre latérale de Venice Horizons. La même année, elle devient la première femme présidente de l’Afghan Film Organization.

Il est récemment sorti par une lettre demandant le soutien de la communauté cinématographique mondiale pour être la voix du peuple afghan après que l’organisation militaire talibane a pris le contrôle de Kaboul et de presque toutes les villes afghanes le 15 août.

De son côté, la documentariste Sahra Mani présentera un projet dans l’Exhibition Co-Production Market. La conversation avec les deux cinéastes sera modérée par le journaliste Giuliano Battiston, qui depuis 2007 se consacre aux voyages, à la recherche et aux essais sur l’Afghanistan.

L’espace avec Karimi et Mani servira de point de mire pour la situation actuelle que traverse votre pays. La scène est devenue encore plus sombre après l’attentat suicide de jeudi dernier à l’aéroport de Kaboul. 170 morts afghans et 13 militaires américains ont été confirmés.