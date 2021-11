La Motorola Moto Watch 100 fuit avec un nouveau logiciel

TL;DR

La Motorola Moto Watch 100 a divulgué une série de nouveaux rendus, montrant sa conception et ses caractéristiques de santé. La smartwatch peut exécuter un tout nouveau système d’exploitation au lieu de Wear OS. La Moto Watch 100 est fabriquée en partenariat avec eBuyNow, la société qui a contribué à ressusciter la marque Moto 360 en 2019.

Il ne semble pas que tous les fabricants de montres connectées sautent dans le train Wear OS 3. Evan Blass (@evleaks) a publié un certain nombre d’images de la prochaine montre intelligente de Motorola, qui s’appellera probablement la Motorola Moto Watch 100. Les images montrent les caractéristiques de conception et de santé de la montre et font allusion à un nouveau système d’exploitation pour le portable. .

La Motorola Moto Watch 100 semble être le successeur de la montre intelligente Moto 360 de 2019. De nombreux éléments de conception présentés dans ces nouveaux rendus Moto Watch 100 rappellent le portable 2019. La montre comportera un écran rond avec de grandes cornes et deux poussoirs physiques sur le côté droit. Le boîtier de la montre semble être en plastique ou en acier inoxydable – ce n’est pas clair d’après les rendus eux-mêmes. Il viendra avec un bracelet en silicone texturé avec une boucle traditionnelle.

Les rendus montrent en détail la suite de suivi de la santé de la Moto Watch 100. Il sera censé être capable de suivre diverses activités comme la randonnée, l’aviron intérieur et extérieur, l’aviron intérieur et extérieur, et plus encore. Il suivra des mesures telles que les pas effectués, les calories brûlées, la distance parcourue, la longueur de la foulée, la fréquence cardiaque moyenne et maximale, le rythme, la variabilité de la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang via un moniteur SpO2 intégré. Il suivra également la durée de votre sommeil, votre efficacité et vos niveaux de SpO2 la nuit.

L’image la plus intéressante du groupe montre la Motorola Moto Watch 100 affichée dans un motif circulaire, sous le texte qui lit « Tout le nouveau système d’exploitation Moto Watch ». Il n’est pas tout à fait clair sur les photos si Moto Watch OS est le système d’exploitation propriétaire de l’entreprise, ou s’il s’agit du skin du logiciel Wear OS 3 de Motorola. Nous supposerons que c’est la première car aucune des images ne ressemble à ce que nous avons vu jusqu’à présent de Wear OS 3. Si tel est le cas, la Moto Watch 100 pourrait être alimentée par une sorte de logiciel basé sur RTOS qui est complètement nouveau pour le Écosystème portable de Motorola.

La montre, qui porte le numéro de modèle MOSWZ100, est récemment passée par la FCC, laissant présager un lancement imminent. La liste FCC a également révélé qu’eBuyNow, la société qui a ressuscité la marque Moto 360 en 2019, est également la société derrière cette nouvelle montre Moto.

Nous étions fans de la montre connectée Moto 360 d’eBuyNow. Cependant, c’était une autre époque pour le paysage Wear OS. Le système d’exploitation était négligé par Google, alors les entreprises ont vanté des fonctionnalités telles que la longue durée de vie de la batterie pour aider leurs appareils à se démarquer de la mer des autres montres Wear OS.

Maintenant, cependant, Samsung a des droits exclusifs sur le nouveau logiciel Wear OS 3 jusqu’en 2022. Les entreprises peuvent toujours lancer des appareils Wear OS jusque-là, mais elles devront exécuter l’ancien et cassé Wear OS 2. Ce ne serait pas surprenant si Motorola et eBuyNow ont décidé de renoncer complètement à la salle d’attente Wear OS en faveur de son propre système d’exploitation.

Les appareils commencent généralement à fuir complètement lorsqu’ils sont sur le point de lancer, nous garderons donc un œil sur d’autres fuites de la Motorola Moto Watch 100 dans les semaines à venir.

