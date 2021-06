La mousson du sud-ouest arrive tôt en Inde ! Rythme des précipitations, tendances, couverture expliquée

Pour certaines villes du sud de l’Inde également, la mousson est arrivée 7 à 10 jours avant sa date prévue.

La mousson du sud-ouest ou la saison des pluies pour l’Inde arrive en juin avec des averses commençant dans l’État méridional du Kerala, pour finalement se frayer un chemin jusqu’aux autres parties du pays. Cette année, la mousson du sud-ouest a été enregistrée avec deux jours de retard par rapport au calendrier au Kerala. Cependant, en seulement 10 jours, la mousson a progressé rapidement et a maintenant couvert plus des deux tiers du pays.

Selon le rapport météorologique quotidien du Département météorologique indien (IMD), la limite nord de la mousson a traversé Diu, Surat, Bhopal, Nandurbar, Hamirpur, Nagaon, Bareilly, Barabanki, Saharanpur, Ambala et Amritsar. Pour certaines villes du sud de l’Inde également, la mousson est arrivée 7 à 10 jours avant sa date prévue. À l’exception d’États comme le Bengale occidental, le Kerala, le Gujarat, tous les États du nord-est, le Jammu-et-Cachemire et le Ladakh, les autres parties avaient reçu des précipitations cumulées excessives ou largement excessives.

En fait, dans certaines parties du nord-ouest de l’Inde, notamment le Rajasthan, l’ouest du Madhya Pradesh, l’Haryana, le Pendjab et Delhi, les précipitations ont été manquées.

Début de la mousson

Il est à noter que la mousson est arrivée à point nommé sur la mer d’Andaman le 21 mai à la suite de la formation du cyclone Yaas dans le golfe du Bengale au cours de la troisième semaine de mai. Cependant, le début a été retardé de deux jours au Kerala car la mousson est arrivée le 3 juin. Mais depuis lors, les progrès ont été rapides en peu de temps. Les forts vents d’ouest de la mer d’Oman ainsi que le système dépressionnaire formé sur le nord de la baie du Bengale ont donné une impulsion aux vents forts. Ces vents soufflent actuellement sur l’est de l’Uttar Pradesh et le Bihar.

Au fur et à mesure que les courants se renforçaient, la mousson avançait dans le Bengale occidental, le nord-est, l’Odisha, le Bihar, le Jharkhand et certaines parties du Chhattisgarh. De plus, un creux au large qui règne depuis une semaine entre le Maharashtra et le Kerala a entraîné l’arrivée précoce de la mousson sur Goa, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, Maharashtra et le sud du Gujarat.

Au cours des 10 dernières années, la mousson a couvert tout le pays en juin à quatre reprises – 2020, 2018, 2015 et 2013. D’autres années, la mousson a été retardée dans de nombreuses villes.

Rythme de la mousson

Cette fois, même si la mousson est arrivée tôt pour de nombreuses régions, il est peu probable qu’elle maintienne le même rythme à l’avenir. Les progrès ultérieurs peuvent être lents, a noté un rapport de l’IE. Jusqu’au 25 juin environ, la mousson devrait se déplacer à un rythme plus lent jusqu’à ce qu’une avance se produise en raison d’une nouvelle impulsion qui peut raviver les courants de mousson. Citant Mrutyunjay Mohapatra, directeur général de l’IMD, le rapport indique que la mousson dans le nord-ouest de l’Inde ne sera active que lorsque les courants de mousson (pouvant provenir de la mer d’Arabie ou de la baie du Bengale) atteindront les régions. Cela ne devrait pas se produire de si tôt, par conséquent, la progression de la mousson restera lente.

En outre, un flux de vents d’ouest aux latitudes moyennes devrait s’approcher du nord-ouest de l’Inde, ce qui entravera la progression de la mousson dans les prochains jours.

Il est à noter que l’arrivée précoce de la mousson ne signifie pas nécessairement plus de précipitations. Au cours des années 2014 et 2015, il a fallu respectivement 42 jours et 22 jours pour que la mousson couvre l’ensemble du pays et malgré cela, le pays était en déficit pluviométrique. Cette année, il est possible que les précipitations soient enregistrées au-dessus de 170 mm.

Certes, juste parce que les moussons sont arrivées dans la majeure partie du pays, l’été est là pour rester un certain temps. Malgré les précipitations, de nombreuses régions de l’Inde ont connu des conditions sèches avec des températures atteignant 40 degrés Celsius. En effet, dans certaines régions, des vagues de chaleur ont été signalées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.