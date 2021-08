La mousson sera normale en août-septembre : IMD et La Nina menacent les récoltes en octobre, selon les analystes

in

La date normale de retrait de la mousson est le 15 octobre. Par coïncidence, 2010 et 2020 ont eu Lal Nina.

Le département météorologique indien (IMD) a prédit lundi que la mousson serait “normale” d’août à septembre. Cependant, une possible émergence de La Nina dans l’océan Pacifique à partir d’octobre pourrait prolonger la saison des moussons et apporter plus de pluie pendant la période de récolte, endommageant potentiellement certaines cultures kharif, ont averti les analystes.

“Les précipitations d’août à septembre 2021 sur l’ensemble du pays seront probablement normales et quantitativement à 100% de la moyenne à longue période (LPA)”, a déclaré le directeur général de l’IMD, Mrutyunjay Mohapatra, lors d’un briefing en ligne. Les précipitations comprises entre 95 % et 105 % de la LPA sont considérées comme « normales » pour les deux mois. Le LPA (1961-2010) durant la période août-septembre est de 428,3 mm. En août, les précipitations de mousson devraient représenter 99% de la LPA, a ajouté Mohapatra.

Des précipitations « inférieures à la normale » à « normales » ont été prévues dans de nombreuses régions du nord-ouest, de l’est et du nord-est de l’Inde, les principales régions productrices de riz et de canne à sucre. Des précipitations «normales» à «supérieures à la normale» sont observées dans la plupart des régions de l’Inde péninsulaire, abritant des cultures de plantation comme le caoutchouc et le café, ainsi que du soja, du coton et des légumineuses dans la région centrale d’août à septembre.

Les précipitations panindiennes étaient inférieures de 1 % à la valeur de référence (LPA) de juin à juillet, même s’il y a eu un déficit de 7 % en juillet, la plus humide de la saison de quatre mois cruciale pour les semis des cultures d’été. Les précipitations étaient supérieures de 10 % à la LPA en juin. Normalement, 65% des semis ont lieu en juillet tandis que les 35% restants des 107 millions d’hectares de superficie kharif normale sont couverts en juin et août-septembre.

Comme la plupart des modèles mondiaux prévoient l’émergence de la condition La Nina d’octobre à novembre (actuellement neutre ENSO), il pourrait y avoir plus de pluies en Inde pendant cette période, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les cultures prêtes à être récoltées.

L’année dernière, la mousson s’est retirée du pays le 28 octobre, la deuxième sortie la plus retardée depuis 1975, et en conséquence, les cultures de soja ont été endommagées par de fortes pluies dans le Madhya Pradesh en septembre-octobre. En 2010, le retrait de la mousson du sud-ouest s’est achevé le 29 octobre. La date normale de retrait de la mousson est le 15 octobre. Par coïncidence, 2010 et 2020 ont eu Lal Nina.

Depuis 2016-17, la production de céréales vivrières du pays (comprenant le riz, les légumineuses et les céréales secondaires) pendant la saison kharif a atteint de nouveaux records chaque année. Au cours de la saison kharif 2020-21, la production était de 148,4 millions de tonnes, soit 3,2% de plus qu’il y a un an.

El Niño, qui est associé à des températures de surface de la mer plus élevées que la moyenne dans l’océan Pacifique tropical central et oriental, entraîne normalement des précipitations de mousson plus faibles. Il se développe lorsque les températures de surface du Pacifique s’élèvent au-dessus de la normale. La Nina est à l’opposé d’El Nino et se produit lorsque les températures de surface de la mer dans l’océan Pacifique tombent en dessous de la moyenne.

Bien que le ralentissement de la mousson pendant les trois semaines jusqu’au 11 juillet ait eu un impact négatif sur les semis, il y a eu une reprise des activités au cours de la semaine dernière, en particulier dans les principales régions productrices de cultures. Ainsi, les surfaces ensemencées ont atteint 79% des surfaces normales de campagne de 107,3 ​​millions d’hectares comme vendredi contre 67% une semaine auparavant ; bien entendu, la superficie cultivée était encore inférieure de 5 % à son niveau d’il y a un an.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.