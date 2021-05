La mousson va frapper la côte du Kerala le 30 mai, dit Skymet

“Le début de la mousson du sud-ouest sur le Kerala est probable le 30 mai, avec une erreur de modèle de +/- 2 jours”, a déclaré Skymet dans un communiqué. Le Département météorologique indien (IMD) publiera samedi ses prévisions de début.

Jeudi, le prévisionniste privé Skymet a prédit que la mousson du sud-ouest frapperait la côte du Kerala le 30 mai, deux jours avant la date habituelle de début, en raison d’une éventuelle tempête dans la mer d’Oman.

“L’apparition de la mousson du sud-ouest sur le Kerala est probable le 30 mai, avec une erreur de modèle de +/- 2 jours”, a déclaré Skymet dans un communiqué. Le Département météorologique indien (IMD) publiera samedi ses prévisions de début.

L’année dernière, IMD avait initialement prédit le début le 5 juin, avec une erreur de modèle de +/- 4 jours, puis l’a révisé au 1er juin, ce qui s’est avéré correct, après qu’une circulation cyclonique au-dessus du golfe du Bengale a contribué à la progression de la mousson.

Habituellement, la mousson arrive sur la côte du Kerala en juin et se propage à la majeure partie du reste de l’Inde à la mi-juillet.

Après deux années successives de précipitations “ supérieures à la normale ”, le pays connaîtrait cette année une mousson “ normale ” du sud-ouest avec des précipitations de 98% de la moyenne longue période (LPA) de 88 cm, a déclaré IMD le mois dernier en publiant sa première prévision, qui devrait être mis à jour d’ici la fin de ce mois.

Si la prévision se vérifie, elle serait de bon augure pour la production de céréales vivrières et, partant, pour la valeur ajoutée brute (VAB) agricole, mais ces prévisions n’ont pas toujours été exactes. Skymet, en revanche, voit les précipitations de mousson à 103%, avec une marge d’erreur de +/- 5%.

«L’apparition de la mousson du sud-ouest sur le Kerala est largement influencée par les conditions océaniques, à la fois dans la mer d’Oman et dans le golfe du Bengale. Une formation probable de cyclone dans la mer d’Arabie sera la conséquence de l’avancée du ruisseau de mousson sur les eaux indiennes. «Cependant, la tempête tropicale ‘Tauktae’ quittera la région indienne d’ici le 22 mai, après quoi les vents d’ouest et le flux équatorial se renforceront au-dessus de la mer d’Oman. Cela sera également aidé par le MJO (Madden Julian Oscillation) entrant dans l’océan Indien avec une amplitude modérée. Les averses pré-mousson seront intenses et lourdes sur le Kerala », a déclaré Skymet.

Bien que la production céréalière ait augmenté ces dernières années et que le secteur agricole des exercices 20 et 21 soit resté un point positif dans le ralentissement de l’économie, le lien entre les pluies de mousson et la production agricole a été plutôt ténu. Bien entendu, la distribution et la durée des pluies jouent un rôle dans la production de céréales clés, étant donné que 52% de la superficie cultivée est encore pluviale. Les pluies de mousson sont cruciales pour les cultures de kharif comme le paddy, les légumineuses et les graines oléagineuses et aident à augmenter l’humidité du sol pour la récolte de rabi.

«Les précipitations saisonnières de cette année devraient être normales dans tout le pays, à l’exception de l’Odisha, du Jharkhand, du Bihar, de l’Assam et de l’est de l’Uttar Pradesh», a déclaré M. Rajeevan, secrétaire au ministère des Sciences de la Terre. De nombreuses parties de la région orientale peuvent connaître des précipitations inférieures à la normale.

Les précipitations comprises entre 96 et 104% du LPA sont considérées comme «normales», tandis que tout ce qui se situe entre 90 et 96% du LPA est «en dessous de la normale». De même, les précipitations entre 104-110% du LPA sont «au-dessus de la normale» et inférieures à 90% sont «déficientes».

