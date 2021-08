La moyenne des joueurs espagnols en NBA 2K22 et les réactions

in

NBA 2K22 est sur le point d’être publié et les créateurs du jeu officiel de la NBA ont déjà rendu public les moyennes de la plupart des joueurs du saison 2021/22. Parmi eux, comment pourrait-il en être autrement, celui des sept Espagnols. Et, à vrai dire, ils ne tournent pas très bien. Aucun d’entre eux n’atteint ses 80 ans.

Vous les avez ici, nous les commentons ci-dessous :

Serge Ibaka 79 OVR

Ricky Rubio 78 OVR

Marc Gasol 75 OVR

Juancho Hernangómez 75 OVR

Willy Hernangómez 75 OVR

Usman Garuba 72 OVR

Santi Aldama 70 OVR

Voici nos notes de joueurs —-, et un premier aperçu de @ rickyrubio9 – Que pensez-vous des moyennes qu’ils auront en 2K22 ? #2KRatings pic.twitter.com/wxxkIF6VHL – NBA 2K Espagne (@ NBA2KEspana) 18 août 2021

UNE ANALYSE

Voir que Boule LaMelo a un 84 en moyenne et Ricky Rubio un 78 fait mal, mais il faut le comprendre. Le benjamin de la saga n’est dans la ligue que depuis quelques mois et les développeurs du jeu pensent déjà qu’il est meilleur qu’un joueur expérimenté qui montre chaque année qu’il est un joueur fiable pour tout type d’équipe. Pourtant, comme je l’ai dit, vous devez comprendre. C’est du marketing. Beaucoup de jeunes aux États-Unis veulent jouer avec LaMelo et ce n’est pas drôle de le faire avec une moyenne de 73. Ricky, quant à lui, vient de connaître sa pire saison en championnat dans un Wolves dans lequel il n’avait pas de place. D’où les notes.

Le reste des notes semble avoir du sens. Serge Ibaka touche 80 après une saison quasi blanche chez les Clippers en raison de blessures. Marc Gasol dans son déclin se porte bien avec un 75 et les frères Hernangómez n’ont encore rien fait en championnat pour mériter plus que ce chiffre. Enfin, les deux rookies, 72 pour Garuba et 70 pour Aldama. Tout est normal.

Hormis le mépris pour Ricky (un 82 lui aurait fait du bien) et peut-être quelque chose en plus pour Ibaka (80-81), le reste, malheureusement pour le moment, ne donne pas plus.