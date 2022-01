La multiplication des tests PCR submerge les laboratoires hospitaliers

01/01/2022 à 19:42 CET

Nieves Salinas

Les laboratoires des hôpitaux espagnols ils sont à nouveau débordés pour la réalisation de Tests PCR pour confirmer les cas positifs de coronavirus. Bien que de plus en plus de communautés acceptent les résultats des tests d’antigènes comme valides, depuis des semaines, les techniciens ont triplé le nombre de tests qu’ils effectuent quotidiennement et ont à nouveau intensifié leurs quarts de travail. Seulement dans Castille et Leon, est reçu tous les jours dans les hôpitaux une moyenne de 1 500 échantillons des centres de santé.

C’est ainsi que Juan Carlos Rodríguez, président de l’Association espagnole des Techniciens de laboratoire (AETEL) la principale et la plus ancienne organisation nationale qui représente les Techniciens Supérieurs de Laboratoire Clinique et Biomédical et les Techniciens Supérieurs d’Anatomie Pathologique et de Cytodiagnostic qui travaillent en hôpitaux. « Jusqu’à présent, la situation n’était pas aussi grave que dans la première vague – à l’époque, on faisait beaucoup moins de PCR parce qu’ils n’avaient pas de réactifs ou qu’ils manquaient de matériel, c’est précis – en raison de la légèreté des cas avec la variante omicron , mais nous sommes tout de même débordés depuis un certain temps. nous avons triplé les tests« .

Les PCR qui sont effectuées dans les hôpitaux sont, dans de nombreux cas, des personnes admises – pas nécessairement à cause du coronavirus – soit malades, soit parce que ils vont subir une opération et auxquels des tests doivent être effectués avant toute intervention. En outre, il y a les personnes qui entrent avec une infection suspectée de covid-19 et les tests qui arrivent des centres de santé à traiter : une moyenne de 1 500 par jour uniquement en Castille-et-León, explique Rodríguez, qui travaille à l’hôpital de Salamanque.

On parle peu de la saturation des laboratoires de microbiologie clinique dans cette sixième vague, jamais vue dans toute la pandémie – María Siller (@MerySiller) 28 décembre 2021

Il appartient à ce groupe de procéder à l’analyse des patients positifs dans les services de Microbiologie des hôpitaux, où sont effectuées les PCR ; recueillir des échantillons pour l’extraction d’ARN ; les mettre dans l’équipement de l’analyseur pour ensuite détecter l’ADN du virus puis séquencer. Une fois que tout est fait, celui qui signe le rapport est le microbiologiste.

Un collectif qui regroupe quelques 40 000 professionnels qui travaillent dans hôpitaux publics et privés de toute l’Espagne et qui considèrent que leur travail vital n’est pas suffisamment reconnu. Ils affirment que leur formation, un degré plus élevé de Formation professionnelle, devenir un diplôme universitaire de quatre ans comme cela arrive dans d’autres pays et, même, explique Juan Carlos Rodríguez, ils n’excluent pas les arrêts dans le secteur.

Surfer sur la sixième vague

Le président d’AETEL explique comment son travail a évolué au fil des vagues successives. Dans le courant, précise, un grand nombre de cas sont détectés par des tests d’antigène effectués par les centres de santé et les hôpitaux eux-mêmes -dans des circuits spéciaux activés dans cette sixième vague- et des tests d’autodiagnostic acquis en pharmacie. En effet, plusieurs communautés considèrent déjà les positifs détectés lors de ces tests comme valables sans qu’il soit nécessaire de se soumettre à une PCR de confirmation.

Continue encore avec l’augmentation incessante des cas en Espagne -les indicateurs de la pandémie reviennent pulvériser leurs records quelques heures après avoir fait leurs adieux à l’année et l’incidence (avec les données de jeudi) a déjà atteint 1 775 cas pour 100 000 habitants en 14 jours- les laboratoires hospitaliers ont une nouvelle fois constaté une énorme surcharge de travail . « Depuis un mois, nous avons triplé les échantillons de PCR alors qu’il semblait que cela était sur le chemin de la normalité. Nous avons à nouveau intensifié les quarts de travail de 24 heures et analysé quel type de variante il s’agissait de découvrir quelle est la prévalence de l’omicron, ce qui est déjà très élevé et c’est pourquoi il y a tant d’infections », explique Juan Carlos Rodríguez.

PCR des centres de santé

Toutes les PCR ne sont pas effectuées dans le même espace de temps, précisez. Cela dépend de l’équipement et des laboratoires et du patient auquel ils sont destinés. Par exemple, les actes d’urgence pour un patient qui doit subir une intervention chirurgicale peuvent se faire en vingt minutes, alors qu’avant, explique le technicien, cela prenait quatre heures. Dans les hôpitaux, il y a aussi grandes équipes où sont analysés les échantillons provenant des centres de santé.

Plusieurs communautés acceptent le résultat positif d’un test d’antigène, mais les techniciens de laboratoire ne sont pas d’accord : « Les protocoles disent qu’il doit être confirmé par PCR »

Pays Basque, Catalogne et Navarre, sont les autonomies où plus de PCR est effectuée, indique Juan Carlos Rodriguez, pour qui, la chose correcte est que les tests d’antigène positifs sont confirmés plus tard avec un test de ce type, ce qui, étant donné le grand nombre de cas, il existe des communautés où, comme Madrid ou Catalogne, n’est plus fait. Es más, el propio Ministerio de Sanidad ha anunciado, con el cambio del periodo de aislamiento de 10 a 7 días en el caso de positivos asintomáticos, que tampoco las personas que presenten síntomas deberán hacerse una PCR finalizado su aislamiento (en este caso de 10 jours). Ni pour finir cette quarantaine, ni pour rejoindre son travail.

« Mais les protocoles disent que cela doit être confirmé par PCR », déplore le président de l’AETEL. « De nombreux antigènes, même si le résultat est négatif, ne détectent pas que vous pouvez être infecté, par exemple si vous avez une faible charge virale. De plus, il existe des variantes qui peuvent échapper à ce test« Un autre aspect qui ressort est le picaresque qui peut survenir avec les résultats des tests qui sont souvent effectués à la maison. » Comment est-ce que je pense que je mange ? médecin de famille que vous avez fabriqué un antigène et qu’il est positif ? », conclut-il.