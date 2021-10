La musicienne de métal Andrea Meyer parmi 5 morts dans une attaque à l’arc et à la flèche

La musicienne de métal Andréa Meyer faisait partie des cinq personnes tuées cette semaine dans une attaque aléatoire avec un arc et des flèches. Un assaillant danois a tiré des flèches sur de parfaits inconnus mercredi soir dans une paisible ville norvégienne, selon un rapport de l’Associated Press. Un autre rapport de BlabberMouth.net confirme que Meyer faisait partie des victimes.

Meyer est une écrivaine, actrice, mannequin et artiste d’enregistrement connue sous le nom de scène Nebelhexë, et aimée des fans du groupe EMPEROR, depuis qu’elle était mariée au guitariste principal. Elle a été tuée dans une horrible attaque que sa petite communauté a toujours du mal à surmonter. L’attaquant, Espen Andersen Bråthen, 37 ans, s’est déchaîné mercredi 13 octobre, tirant des flèches sur des personnes dans l’épicerie et dans d’autres quartiers peuplés de la ville. Il a été arrêté et est actuellement détenu dans un établissement médical alors qu’il subit une évaluation médicale.

L’attaque a eu lieu à Kongsberg, en Norvège, où Meyer a travaillé sur trois albums Nebelhexë, de nombreux articles et autres projets explorant l’étude ésotérique, la mythologie, la nature humaine et les tendances musicales. Elle était auparavant mariée au guitariste Tomas « Samoth » Haugen, avec qui elle partageait une fille nommée Alva.

La police ne pense pas que Meyer ou l’une des autres victimes ont été spécifiquement ciblés, mais plutôt que Bråthen a tiré sur quiconque il est tombé sur lui. L’inspecteur de police Per Thomas Omholt a déclaré que Bråthen n’était « pas très sociable » et « toutes les indications sont qu’il a choisi ses victimes au hasard », et qu’il a agi seul.

Omholt a également tenté de dissiper les rumeurs selon lesquelles Bråthen aurait été radicalisé par l’islam. Bråthen a publié une vidéo sur les réseaux sociaux en 2017 « avertissant » les autres qu’il s’était converti à une version extrême de la foi musulmane, mais Omholt a déclaré « l’idée est qu’il n’a pas pris [the conversion] très sérieusement. Nous entendons par là qu’il n’a pas suivi ou pratiqué les traditions qui sont communes dans cette culture et religion. »

Bråthen a déjà été condamné pour cambriolage et possession de drogue. Ses parents ont demandé une ordonnance restrictive contre lui l’année dernière après qu’il eut menacé de tuer l’un d’entre eux. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas exactement comment se déroulera l’affaire contre lui. Les fans pleurent largement Meyer sur les réseaux sociaux.