La musique améliore la qualité du sommeil des personnes âgées

Écouter de la musique avant de se coucher peut améliorer considérablement la qualité du sommeil des personnes âgées selon une nouvelle analyse publiée le 21 avril 2021 par le Journal of the American Geriatrics Society.

La musique améliore considérablement la qualité du sommeil

Les personnes âgées qui écoutaient de la musique avaient une qualité de sommeil nettement meilleure que celles qui n’écoutaient pas de musique. Les personnes âgées qui écoutaient de la musique sédative, caractérisée par un tempo lent, un volume doux et une mélodie douce, ont connu une meilleure amélioration de la qualité du sommeil que celles qui écoutaient de la musique rythmique, caractérisée par des tempos rapides, un volume fort et des motifs rythmiques.

Les chercheurs ont analysé les données de cinq essais randomisés et la qualité du sommeil des personnes âgées a été mesurée à l’aide de l’indice de qualité du sommeil de Pittsburgh, une évaluation en 21 points couramment utilisée pour mesurer la qualité et la durée du sommeil. Les participants ont écouté de la musique pendant 30 minutes à une heure avant le coucher sur une période allant de deux jours à trois mois.

«Sur la base de la théorie psychophysiologique, écouter de la musique sédative peut améliorer le sommeil en modulant l’activité du système nerveux sympathique et la libération de niveaux neuroendocriniens de cortisol, réduisant ainsi les niveaux d’anxiété et les réponses au stress», ont noté les auteurs de l’étude.

40 à 70% des personnes âgées ont des problèmes de sommeil

Des études ont montré que 40 à 70% des personnes âgées ont des problèmes de sommeil. À mesure que nous vieillissons, les problèmes de sommeil augmentent à mesure que nos cycles de sommeil changent, ce qui rend plus difficile une bonne nuit de sommeil. L’impact d’une altération du sommeil pourrait être important et des études antérieures ont associé des problèmes de sommeil à une mauvaise qualité de vie et à un risque accru de démence et de décès.

«L’intervention musicale est une stratégie efficace et est facile à administrer par un soignant ou un travailleur de la santé», ont observé les chercheurs. «La musicothérapie pourrait être la première ligne de thérapie à recommander chez les personnes âgées souffrant de troubles du sommeil, ce qui réduirait le besoin ou la dépendance aux sédatifs et aux somnifères.»

