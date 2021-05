La musique country adulte de Chris Stapleton pour le 21e siècle

Il y a une authenticité à Chris StapletonVoyageur qui aide à le faire l’un des grands premiers albums solo dans la musique country moderne. Stapleton a mis son cœur et son âme dans le disque, qui est sorti le 5 mai 2015. Il a écrit 12 de ses 14 chansons; joue de la guitare électrique, de la guitare acoustique, de la mandoline, des percussions; est le chanteur principal; et chante même l’harmonie avec lui-même sur l’album. «Ça ne pouvait pas être plus moi», dit-il.

Écoutez Traveler maintenant.

Stapleton avait 37 ans lorsque Traveler est sorti, même s’il était déjà bien connu dans les cercles de Nashville. Le musicien né au Kentucky avait également vécu une vie bien remplie avant son succès décisif – «Je suis allé un peu à l’université, et cela n’a pas fonctionné, et je n’ai pas fini. Donc, je jouais dans des bars jusqu’à ce que je manque d’argent, puis j’obtiendrais un vrai travail »- et écrivais des succès pour des artistes country traditionnels depuis 15 ans, dont« Crash And Burn »de Thomas Rhett et Détroit de George“Vous ne savez pas ce que vous manquez.”

De plus, Stapleton avait chanté des chœurs pour Angaleena Presley et Vince Gill, et avait été un membre clé du groupe bluegrass trois fois nominé aux Grammy Awards, The SteelDrivers (de 2008 à 2010).

Il était évident qu’il avait le talent et l’ambition de réussir sous sa propre bannière, cependant, et il a eu la chance avec Traveler, un album intense, robuste et émouvant. Le morceau «Whiskey And You», co-écrit avec son compatriote du Kentucky Lee Thomas Miller, est un joyau mordant, tandis que «Parachute» et la puissante ballade «Fire Away» grésillent d’énergie de sa voix rauque.

Les deux pochettes de l’album sont de véritables classiques de la musique country. L’air de Dean Dillon et Linda Hargrove «Tennessee Whiskey» est probablement mieux connu de la version presque romantique de George Jones, mais Stapleton lui donne un relooking audacieux. Son interprétation bluesy est aussi terreuse qu’un single malt de 25 ans.

L’autre couverture est le viscéral «Was It 26», écrit par Don Sampson, qui a également écrit «Midnight In Montgomery» d’Alan Jackson. Sampson a dit plus tard à Stapleton qu’il s’était précipité pour écrire la chanson sur une serviette de table Pizza Hut après que les paroles lui soient venues à l’esprit.

Les propres compétences de Stapleton en matière d’écriture de chansons se démarquent dans une société aussi élevée. Il a dit que sa propre règle est de «couper la graisse et de passer à la viande de ce que vous dites», et il applique cette formule à l’émouvant «Papa ne prie plus», une douce ballade en l’honneur de son père. ; il n’y a pas un mot perdu dans la chanson. Le morceau de clôture, “Parfois I Cry”, est la musique country soul à son meilleur.

Traveller a l’impression d’une époque passée de musique country, et cela est en partie dû à l’excellent travail de production du guitariste Dave Cobb, l’homme derrière Metamodern Sounds In Country Music de Sturgill Simpson et Southeastern de Jason Isbell, qui fait ressortir un son country brut.

Cobb pense que lui et Stapleton se sont gélifiés en tant que collaborateurs dès le début. Il a dit: «Nous avons beaucoup des mêmes vices. Des guitares et des voitures et des trucs comme ça. Nous avons fait quelques chansons et le label, Universal Music Group Nashville, nous a permis d’aller en studio et de faire six morceaux. Pendant le temps où nous devions mixer six morceaux, nous avions déjà fait tout l’album, et c’était juste tout feu.

D’autres facteurs contribuent à la qualité globale. Morgane Stapleton, la femme de Chris, ajoute de magnifiques harmonies à l’album, tandis que l’harmonica jouant sur «Outlaw State Of Mind» et «Nobody To Blame» est superbe – pas de surprise étant donné que l’homme à l’orgue à bouche est Mickey Raphael, qui a fait tant de bons disques avec Willie Nelson.

Traveller est depuis devenu double platine et a remporté à Stapleton deux Grammys et cinq prix de la Country Music Association. «Je voulais faire un disque pour que les adultes puissent s’asseoir et écouter», a déclaré Stapleton à propos de l’album. Il a réussi. Traveller est la musique country adulte du 21ème siècle, et les critiques et les fans l’ont adorée.

Le voyageur peut être acheté ici.