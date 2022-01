La musique de Metallica a été diffusée plus de 1,3 milliard de fois sur Spotify en 2021

Metallica la musique a été diffusée 1,3 milliard de fois sur Spotify en 2021. C’est la troisième année consécutive que les chansons du groupe ont été jouées plus d’un milliard de fois sur le service de musique numérique sur une période de 12 mois.

Les médias sociaux des légendes du heavy metal ont révélé leur dernier exploit en streaming vendredi 31 décembre, ajoutant que « Avec tous les hauts et les bas de 2021, une chose est restée cohérente – vous avez écouté beaucoup de Metallica sur @spotify ! Juste au moment où nous pensions que vous ne pouviez plus écouter, vous êtes allé nous prouver le contraire. Avec 112,2 millions d’heures de streaming, nous étions le meilleur artiste pour 1 million d’entre vous ! Honnêtement, nous ne savons même pas quoi dire. Mais un énorme merci, ‘Tallica Family se sent assez approprié en ce moment. Bonne année à vous tous; on se voit en 2022 ! #2021ArtistWrapped ».

En décembre 2012, Metallica a rendu les neuf premiers de leurs albums studio, ainsi que divers morceaux live, singles, remix et collaborations, disponibles pour la première fois sur Spotify. Cette décision était importante car Sean Parker, qui a cofondé Napster, a ensuite siégé au conseil d’administration de Spotify. Metallica a mené une bataille avec Napster plus d’une décennie plus tôt au sujet du partage illégal de la musique du groupe, ce qui a entraîné à la fois des poursuites judiciaires et une image publique endommagée du groupe.

Lors de la conférence de presse à New York annonçant l’accord Spotify le 6 décembre 2012, Parker et le batteur de Metallica Lars Ulrich sont apparus ensemble et ont apparemment enterré la hache de guerre. Ulrich a dit : « Quand [Parker] et je me suis vu il y a quelques mois. Nous pouvions voir que nous avions été considérés comme des adversaires. Nous réalisons que nous avions beaucoup plus en commun et qu’il était grand temps de s’asseoir. Nous étions plus jeunes, peut-être un peu plus ignorants. Nous nous sommes assis et avons eu un cœur à cœur.

Dans une déclaration sur son site Web, Metallica a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de Spotify, qui a non seulement fait ses preuves, mais est de loin le meilleur service de streaming. »

Metallica a pu conclure ces accords directement depuis, à partir de 2012, le groupe a un contrôle total sur les bandes maîtresses de tous leurs enregistrements audio et vidéo. Le groupe a également lancé son propre label, Blackened Recordings.

Metallica deux concerts du 40e anniversaire ont eu lieu au Chase Center de San Francisco les 17 et 19 décembre. Les deux émissions présentaient des setlists différentes. Ils faisaient partie du « San Francisco Takeover » de Metallica, une célébration de quatre jours à l’échelle de la ville du 40e anniversaire du groupe qui comprenait également un festival du film, une exposition de photos et une programmation de spectacles plus petits mettant en vedette d’autres artistes.

