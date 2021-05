La musique de Mozart réduit l’épilepsie plus que celle de Haydn

Écouter de la musique classique présente un large éventail d’avantages pour la santé, notamment l’abaissement de la tension artérielle, la réduction du stress et l’amélioration de la qualité du sommeil – mais certaines musiques sont-elles plus curatives que d’autres? Des scientifiques tchèques ont testé l’impact de l’écoute de Mozart et Haydn sur les patients épileptiques et ont constaté que l’écoute de Mozart était plus efficace que celle de Haydn dans le traitement de l’épilepsie. Les résultats de leur étude ont été publiés dans l’European Journal of Neurology.

Le concept selon lequel l’écoute de la musique de Mozart peut avoir des effets secondaires bénéfiques sur la santé mentale a commencé avec plusieurs découvertes sur “ l’effet Mozart ” dans les années 1990.

Des scientifiques de l’institut tchèque CEITEC, en collaboration avec des médecins, ont testé la validité de “ l’effet Mozart ” sur 18 patients épileptiques qui ont écouté le premier mouvement de sa Sonate pour deux pianos en ré majeur, K 488.

La sonate de Mozart réduit les décharges épileptiques

Le professeur Ivan Rektor, qui a dirigé l’étude, a déclaré: «Nous avons confirmé que la Sonate de Mozart réduisait les décharges épileptiques mesurées directement dans le cerveau. L’étude a été réalisée sur des patients porteurs d’électrodes implantées dans leur cerveau qui devaient subir une neurochirurgie. Les électrodes étaient là pour localiser l’endroit qui devait être enlevé chirurgicalement.

Les scientifiques voulaient également déterminer si l’écoute de cette pièce particulière de Mozart était plus bénéfique que d’autres pour les patients épileptiques et ont choisi le premier mouvement de la Symphonie n ° 94 de Haydn pour comparer les résultats. Ils ont noté: «Nous avons choisi la Symphonie de Haydn parce qu’elle a été composée à la même époque et à peu près dans le même style que celle de Mozart. Aucun de nos patients n’avait de formation musicale, donc ils ne se souciaient pas vraiment de savoir s’ils écoutaient Mozart ou Haydn.

«Nous avons sélectionné ces deux compositions parce que nous voulions tester différents paramètres acoustiques de la musique, et nous avions besoin de compositions qui seraient différentes à cet égard.»

La musique a affecté différemment le cerveau des femmes et des hommes

L’étude a confirmé que l’effet curatif de la musique dépend principalement de ses propriétés acoustiques, notamment le rythme, la mélodie, le tempo et l’harmonie et que l’écoute de la sonate de Mozart était plus bénéfique pour les patients épileptiques. Les scientifiques ont également été surpris de découvrir que la musique affectait différemment le cerveau des femmes et des hommes. Ils ont expliqué: «C’est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas du tout. Nous avons découvert que si la composition de Mozart réduisait l’activité épileptique chez les femmes et les hommes, l’écoute de la composition de Haydn réduisait les décharges épileptiques uniquement chez les femmes. Chez les hommes, l’activité épileptique a augmenté. »

Une étude de suivi, utilisant l’imagerie par résonance magnétique, a confirmé que certaines parties du cerveau étaient affectées différemment chez les hommes et les femmes.

L’épilepsie est un trouble neurologique courant affectant près d’une personne sur cent dans le monde. La plupart du temps, il est traité par des médicaments, mais ils ne fonctionnent pas pour environ 30% des patients.

Une récente analyse complète de l’effet de la musique de Mozart sur l’épilepsie, par le Dr Gianluca Sesso et le Dr Federico Sicca de l’Université de Pise, a révélé que l’écoute de la musique de Mozart, en particulier sur une base quotidienne, réduisait les crises d’épilepsie en moyenne entre 31 et 66 pour cent. Les résultats de cette méta-analyse ont été présentés au Congrès du Collège Européen de Neuropsychopharmacologie.

Les scientifiques espèrent qu’à l’avenir, la musique pourra être utilisée comme traitement alternatif et non invasif pour les patients épileptiques.

