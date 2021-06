La compositrice Debbie Wiseman OBE célèbre le 95e anniversaire de la reine avec The Music Of Kings & Queens sorti aujourd’hui. Le nouvel album, initialement conçu comme la bande originale du défilé officiel du 95e anniversaire de la reine, présente des narrations de Dame Helen Mirren et Damian Lewis OBE.

Comprend des narrations de Dame Helen Mirren et Damian Lewis

The Music Of Kings & Queens raconte l’histoire de la création du Royaume-Uni à travers douze de nos anciens monarques, en commençant par Guillaume le Conquérant et se terminant par Sa Majesté la reine Elizabeth II, avec la musique de Debbie Wiseman, des paroles écrites par Simon Brooks-Ward ( réalisateur du Royal Windsor Show) et les narrations de Dame Helen Mirren et Damian Lewis.

Dame Helen Mirren a noté: «Nous ne nous souvenons peut-être pas de la plupart de nos premiers ministres, politiciens, militaires ou même scientifiques révolutionnaires, mais nous aurons une bonne compréhension de nos rois et reines qui ont façonné notre nation. C’est leur histoire et leur héritage.

Dame Helen Mirren est réputée pour sa performance dans le film La Reine en 2006, pour lequel elle a remporté un Oscar, et est la seule actrice à avoir incarné à la fois la reine Elizabeth I et Elizabeth II à l’écran. Elle a déclaré: «J’ai apprécié l’opportunité de travailler avec Debbie sur le voyage musical dans l’histoire royale. Ce fut un privilège d’enregistrer les paroles avec Damian et de faire partie de la célébration du 95e anniversaire de Sa Majesté la Reine. Debbie a fait un travail merveilleux en composant et en enregistrant la musique.

Debbie Wiseman a obtenu un grand succès en tant que compositrice pour le grand et le petit écran et a reçu deux nominations Ivor Novello ainsi qu’un MBE pour les services à l’industrie de la musique et du cinéma. Elle est la compositrice en résidence de Classic FM et a été élue compositrice britannique vivante la plus populaire au Temple de la renommée 2021 de Classic FM. Sa récente série Classic FM Music For Monarchy présentait de la musique de The Music Of Kings & Queens.

« Je ne pourrais pas être plus ravi du résultat »

Debbie Wiseman a rencontré pour la première fois Damian Lewis jouant Henry VIII sur le tournage du BBC Drama Wolf Hall, dont elle a écrit la bande originale. Elle a déclaré: «Ayant composé de la musique pour Damian Lewis dans le rôle d’Henry VIII dans le Wolf Hall de la BBC, c’était merveilleux de l’avoir à nouveau accompagné ma musique, présentant cette fois douze monarques qui ont façonné notre histoire, aux côtés de Dame Helen Mirren. Lui et Helen étaient adorables et une joie absolue de travailler avec eux. Je leur ai joué mes morceaux pour leur montrer la pensée musicale derrière chaque monarque, de Guillaume Ier à notre reine actuelle, et ils ont répondu avec la narration la plus merveilleuse, la plus évocatrice et la plus étonnante. Je ne pourrais pas être plus ravi du résultat, et avoir ces deux acteurs distingués contribuent à mon album est le plus grand frisson imaginable.

Damian Lewis OBE a ajouté : « J’ai été ravi qu’on m’ait demandé d’aider Debbie et Helen à raconter une image des monarques, des héroïques, des nobles et des faillibles. Jeter un coup d’œil dans les cœurs et les esprits de ces rois et reines, à travers la musique émouvante de Debbie, était éclairant – et très agréable.

The Music Of Kings & Queens est maintenant disponible et peut être acheté ici.

