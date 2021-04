La musique enregistrée en Espagne cesse de gagner 50 millions d’euros en 2020 en raison de la pandémie et le streaming stagne

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

L’industrie de la musique enregistrée a clôturé l’exercice 2020 avec un chiffre d’affaires total de 354 millions d’euros en Espagne, un chiffre qui représente une amélioration 4,4% contre 339 millions l’année précédente, mais qui en raison de la pandémie de coronavirus a cessé d’entrer autour de 50 millions d’euros.

Cela a été annoncé par Promusicae, l’entité qui regroupe plus de 95% du marché du disque espagnol, prenant en compte les ventes de musique au format numérique et physique (en valeur du prix de vente au détail), les synchronisations (utilisation de la musique dans les créations publicitaires ou audiovisuelles) et les revenus provenant de la gestion des droits de propriété intellectuelle des artistes et des producteurs.

« Le secteur de la musique enregistrée parvient avec ces résultats à surmonter une année pleine de difficultés qui a commencé dès le début de la pandémie, avec des magasins fermés dans tout le pays, la vente de supports physiques pratiquement paralysée et avec une forte baisse de la consommation de streaming pendant les premiers mois de verrouillage« Ils ont expliqué de l’association.

Depuis 2014, l’industrie s’est remise d’une crise profonde, accumulant des augmentations notables année après année qui ont culminé en 2019 avec une augmentation de 22,5% des revenus par rapport à l’année précédente. Cependant, la projection pour ce 2020 prédit un pourcentage similaire de croissance qui a finalement été tronquée par la pandémie.

Les pertes directes causées au secteur par le confinement et les restrictions subséquentes au commerce, au tourisme et à l’hôtellerie, se sont élevées à 32 millions d’euros entre l’effondrement des ventes physiques et la baisse des revenus des droits de propriété intellectuelle.

En conséquence de la baisse des revenus de streaming dans les premiers mois de la pandémie, les pertes totales estimées du secteur de la musique enregistrée atteindraient 50 millions d’euros. Par conséquent, en l’absence de crise provoquée par COVID, les revenus du secteur auraient dépassé 400 millions d’euros.

« Heureusement, la tendance pourrait s’inverser au fil des mois grâce, en partie, au niveau élevé de numérisation du marché, en raison de la effort d’adaptation aux goûts des utilisateurs fait ces dernières années, ainsi qu’un lancement hebdomadaire incessant de nouveautés musicales qui atteignaient normalement les plateformes de streaming et encourageaient la consommation », a-t-il ajouté.

Promusicae a regretté cela, « Contre toute attente« , la consommation de musique en streaming, une technologie qui n’a pas été affectée par les limitations imposées par la crise COVID et qui était toujours disponible, est tombé pendant les semaines les plus dures de la détention.

CHUTE DU ‘PREMIUM’ EN STREAMING

« Il l’a fait en particulier parmi les abonnés premium, tandis que la modalité financée par la publicité a été alourdie par la baisse des revenus publicitaires.», a-t-il affirmé. Ce fait a arrêté les prévisions optimistes de croissance en début d’année, après avoir enchaîné plusieurs exercices d’augmentation de la consommation.

Avec l’établissement de la « nouvelle norme », le streaming s’est rétabli, bien qu’à un rythme plus lent que prévu, augmentant finalement de 24,4% (contre 32% l’année précédente) et générant 250,8 millions d’euros, un chiffre qui représente à lui seul 96,8% du marché numérique total.

Les abonnements payants (157,4 millions) ont de nouveau augmenté, en particulier de 13,5%, mais moins qu’en 2019, où l’augmentation était de 35%. L’audio financé par la publicité a évité la baisse et a obtenu un score de 55,8 millions, en grande partie en raison de l’utilisation accrue de la musique sur les médias sociaux (Tik Tok, Instagram, Facebook ou Snapchat) et des vues vidéo (37,5 millions).) Ont complété les entrées de cette section.

82,4% des ventes totales de musique enregistrée en Espagne sont déjà numériques, atteignant 259 millions si l’on ajoute les téléchargements de chansons, d’albums et de vidéos (5,2 millions) et les produits pour téléphones mobiles, sonneries. Appelez et attendez (2,9 millions), sections qui conservent leur tendance à la baisse ces dernières années. En tant que données pertinentes, les plates-formes numériques comptent déjà 3,7 millions d’abonnés payants en Espagne.

QUELQUES CHIFFRES « MODESTES »

« La musique enregistrée a réussi à surmonter une année difficile pour l’économie, avec une route pleine d’obstacles qui a posé un nouveau défi pour l’industrie. Arriver avec la leçon apprise, après des années de crise subie et de réinvention, nous a donné un certain avantage », a reconnu le président de Promusicae, Antonio Guisasola.

« Pour les artistes et pour ceux d’entre nous qui se consacrent au développement de leur flux créatif, c’est la meilleure récompense, comme c’est le cas pour la culture et l’économie espagnoles. Malgré tout, ce sont encore des chiffres modestes pour la vente de musique, mais n’oublions pas qu’ils représentent une source première de revenus, qui permettent à l’activité de se poursuivre dans une situation complètement différente de tout ce que nous avons vécu auparavant », a-t-il souligné.

En revanche, le marché mondial de la musique enregistrée a augmenté de 7,4% l’année dernière, selon le Global Music Report 2021 présenté à Londres par l’IFPI. Les revenus mondiaux s’élèvent à 21,6 milliards de dollars, soulignant la croissance du streaming, qui compte déjà 443 millions d’utilisateurs d’abonnements payants dans le monde.