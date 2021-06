La musique est sur le point de s’arrêter pour les grands labels

Les résultats des rapports sur les bénéfices des grandes maisons de disques, qui seront bientôt publiés, se profilent. Certains investisseurs s’attendent à ce que les cours des actions de ces grandes valeurs musicales soient Groupe de musique Warner (NASDAQ :WMG); Sony Music Entertainment, une partie de Sony Corp (NYSE :SONY); et Universal Music Group, une Vivendi (OTCMKTS :VIVHY), qui, ensemble, dominent l’industrie de la musique enregistrée — pour continuer à s’adapter.

Le dernier trimestre a produit des nouvelles passionnantes pour Warner Music, qui a annoncé des augmentations de ses revenus et de ses flux de trésorerie de 13 % et 74 %, respectivement. Sony a également chanté à partir d’une feuille de musique positive, faisant état d’une croissance de près de 20% d’une année sur l’autre au cours du trimestre. Ces chiffres impressionnants de 2021 s’inscrivent dans le prolongement de ce qui s’est avéré être une année de boom surprenante pour les majors en 2020.

Les investisseurs peuvent penser que le retour des tournées et des spectacles en direct renforcera leurs attentes de croissance soutenue tout au long de 2021. Mais le crescendo des bénéfices pourrait s’effondrer plus tôt que beaucoup ne le prévoient.

Investisseurs, attention : 2021 pourrait être une année de déception majeure pour les labels musicaux.

Pilotes pour les grands labels

Comme l’a rapporté Rolling Stone à la fin de l’année dernière, l’un des moteurs les plus probables de ces augmentations de bénéfices des grandes maisons de disques en 2020 a été la réduction des dépenses consacrées aux artistes qu’elles représentent. Cela semble être dû principalement aux interruptions de tournées liées à Covid-19. L’activité promotionnelle globale réduite des artistes pendant la pandémie a également contribué.

“Les majors sortent simplement moins d’albums à succès alors que Covid-19 domine les cycles de l’actualité et prend un marteau pour la musique live”, a rapporté Rolling Stone. « Moins de gros albums signifie moins de grosses dépenses pour les majors, notamment en termes de biens physiques. »

La théorie de Rolling Stone semble correcte. Lorsque vous regardez les cinq derniers trimestres, vous trouvez des offres de streaming massives et des achats ciblés de catalogues d’artistes à des fins de streaming. Ce que vous voyez peu, ce sont des investissements dans la « musique physique » ou les « services d’artistes ». Ces dépenses sont également appelées événements en direct et dépenses promotionnelles. Il est logique qu’un tel changement entraîne des bénéfices plus importants pour les labels eux-mêmes. Ceci est similaire à Netflix (NASDAQ :NFLX) ressentant les avantages d’une création de contenu réduite pendant la pandémie.

Universal et Sony ne publient pas de ventilation détaillée de la manière dont ils réduisent les coûts. Warner est tenu de le faire en tant qu’organisme coté en bourse. Les coûts de fabrication, d’emballage et de distribution de Warner pour les albums physiques ont chuté de 22% en glissement annuel. Les dépenses de marketing de la musique enregistrée ont également chuté, en baisse de 14% par rapport au même trimestre de l’année précédente. »

Ces chiffres suggèrent que, contrairement à d’autres segments de l’industrie musicale – y compris les artistes et les lieux – les principales maisons de disques ont prospéré pendant la pandémie. Cependant, la question se pose de savoir si les majors peuvent maintenir cette rentabilité une fois qu’elles doivent rediriger l’argent vers leurs artistes. Les leçons apprises de Covid-19 pourraient amener les majors à être encore plus sélectives dans les artistes qu’elles promeuvent.

Effet de la réouverture sur les stocks de musique

L’augmentation des taux de vaccination a entraîné l’assouplissement des restrictions liées au Covid-19. Cela signifiera inévitablement un retour massif aux dépenses des tournées et des artistes. Les labels peuvent ne pas être incités à dépenser beaucoup pour ces tournées. En réalité, les tournées font beaucoup plus pour les artistes et les lieux que pour des entreprises comme Warner Music Group, Sony Entertainment et Universal Music Group.

Sans les blocages gouvernementaux sur lesquels s’appuyer comme excuse pour réduire les frais généraux, ils ne semblent plus avoir le choix et devront recommencer à dépenser pour les artistes qu’ils représentent.

Attendez-vous à ce que les demandes des artistes et des lieux soient à la fois coûteuses et intransigeantes au cours de la prochaine saison de tournée. En fait, avec autant d’artistes cherchant à récupérer les sources de revenus perdues à partir de 2020, cela pourrait être l’une des années de tournée les plus chargées et les plus coûteuses de l’histoire. Ce sera un vent contraire pour les bénéfices de Warner Music, Sony Music Entertainment et Universal Music Group.

Les investisseurs doivent être préparés aux changements potentiels dans l’espace de la musique enregistrée. Les artistes se remettent au travail. Les grandes maisons de disques auront des décisions à prendre quant à la nouvelle normalité de leurs relations avec la communauté des artistes.

À la date de publication, Tim Biggam n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

