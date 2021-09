La musique et les samples qui l’ont inspiré

Canard, le fils préféré de Toronto et son roi régnant, est de retour avec un autre opus tentaculaire, cette fois une affaire de 21 titres intitulée Certified Lover Boy. Comme tous les albums de Drake, Certified Lover Boy est jonché d’œufs de Pâques, d’échantillons à la fois reconnaissables et obscurs, et de lignes qui fonctionnent comme des bombes freestyle en plus de barres profondes remplies de métaphores qui récompensent la lecture attentive et les écoutes multiples. Drake est un artiste au contenu original mais marié à la riche histoire du hip-hop et à la recréation ludique du passé. Sur Certified Lover Boy, il plonge profondément dans son sac d’astuces pour prouver une fois de plus pourquoi il est le grand showman du rap, et un sommet cohérent au box-office avec chaque projet qu’il sort. Dans cet article, nous décomposons quelques échantillons de Certified Lover Boy, expliquant leur importance.

Écoutez le Certified Lover Boy de Drake maintenant.

Poésie champenoise

Inspiration : Masego, les Beatles

Certified Lover Boy commence par le «Champagne Poetry», riche en échantillons, qui se déplace entre un certain nombre de sensations alors que Drake crache des barres féroces sur le moonwalk à travers les champs de mines et préférant la liquidité aux évaluations. En d’autres termes : le Drake classique. La chanson reprend les paroles délicates de «Je t’aime» et la ligne de basse ambulante de la jam R&B sensuelle de Masego, «Navajo», tandis qu’à mi-chemin du rythme, un chœur sert de toile de fond à quelques réflexions emblématiques de Drake. La chanson, produite par Oliver El-Khatib, Maneesh, Masego et 40, comprend également un clin d’œil effronté au morceau classique Rubber Soul des Beatles “Michelle”. C’est l’évier de la cuisine pendant les premiers instants de l’album, une déclaration de Drake au sommet d’une montagne faisant savoir à sa légion de fans qu’il apportera tout à Certified Lover Boy.

La maison de Papi

Inspiration: Montell Jordan, Atlanta

“Papi’s Home” présente également un échantillon dans ses premiers instants, échantillonnant “Daddy’s Home” de Montell Jordan. Un des premiers points forts de Certified Lover Boy, c’est une offre de paix de Drake à, apparemment, son fils, mais aussi à des personnes à qui il a fait du tort dans le passé de manière plus générale. Drake parle de l’intro en disant: “À tous mes fils dans le monde / Tous mes juniors / Je m’excuse pour mon absence, je sais que je t’ai laissé sans nom à laisser tomber / Je ne sais pas comment je m’attendais à ce que vous obteniez votre influence et gagnez votre argent, mais/Ne vous inquiétez pas/Papa ​​est à la maison. » Malgré la sentimentalité, Drake laisse également tomber quelques bars de rap classiques qui font allusion au monde du rap, comme “Le parking Sierra King ressemblant au parking de Magic City”, qui fait un clin d’œil au célèbre club de strip-tease d’Atlanta, Magic City, où de nombreuses scènes les plus grandes stars ont été acclamées dans toute la ville pour leurs chansons.

Aimer tout

Inspiration: Le BIG notoire

Drake compte également avec les fantômes du passé hip-hop, prenant un moment pour célébrer le Notorious BIG sur Certified Lover Boy. “Love All” échantillonne “Life After Death” de Biggie [Intro]” de son chef-d’œuvre de 1997 du même nom. Le morceau de Drake commence de la même manière que celui de BIG, avec la phrase “Previously on ready to die”. La chanson de Drake comprend également un couplet de JAY-Z, qui figure également dans Life After Death. C’est un clin d’œil direct à l’héritage de Biggie et à son impact sur le rap.

façon 2 sexy

Inspiration : .

L’échantillon le plus audacieux de l’album est peut-être celui de “Way 2 Sexy”, qui reprend son concept et quelques sons du hit de 1991 de Right Said Fred, “I’m Too Sexy”. C’est un morceau follement ludique, un répit et une bouffée d’air frais après une série de chansons sérieuses et introspectives. Le morceau comprend des couplets invités de Future et Young Thug, qui décrivent tous deux les différentes manières dont ils sont trop sexy et, évidemment, les choses pour lesquelles ils sont trop sexy. Il est difficile de trouver de meilleurs invités ici que Thugger et Future Hendrixx, deux des MC les plus torrides du secteur.

Le trio s’était auparavant uni sur le morceau “D4L” de la mixtape Dark Lane Demo Tapes de Drake en 2020, qui était également un jeu sexualisé de premier ordre. Les fans ont spéculé que “Way 2 Sexy” sortirait en tant que deuxième single de Certified Lover Boy, après “Laugh Now Cry Later” de 2020, après qu’une vidéo de Future, Drake et Young Thug vêtus de blanc, filmant des visuels pour le titre en juillet 2021. Future gère le refrain, chantonnant dans sa spécificité narcotisée : « Ouais, woah, woah, woah/Je suis trop sexy pour ce sirop/Trop sexy pour ta fille/Trop sexy pour ce monde/Trop sexy pour ça glace/Trop sexy pour ce jack, ouais, ouais.

Parler de couteau

Inspiration: Trois 6 Mafia

Lorsque Drake n’est pas occupé à dire à quel point il est sexy, il invite les légendes et les pairs à se joindre à la fête. Sur “Knife Talk”, qui présente 21 Savage et Project Pat, Drake utilise un extrait du hit de Juicy J en 2017, “Feed the Streets”, en plus du morceau de Three 6 Mafia “Poppin’ My Collar”. “Poppin'” a été produit par Juicy, qui a fait ses armes dans l’influent groupe d’horreur de Memphis Three 6. “Feed the Streets” interpole également le flux de “Poppin’ My Collar” pendant le couplet de Project Pat. Pour ceux qui recherchent encore plus de connexions, Pat se trouve être le frère aîné de Juicy J. Sur “Knife Talk”, c’est une affaire de famille.

Tu ne vis que deux fois

Inspiration : Michael Jackson

Michael Jackson a été une inspiration constante pour Drake au fil des ans. The 6 God a publié une collaboration posthume avec le roi de la pop sur Scorpion de 2018 intitulée “Don’t Matter to Me”. Sur “You Only Live Twice”, Drake mentionne Michael par son nom, faisant référence à “The Man in the Mirror” dans les paroles. Est-ce une coïncidence si « The Man in the Mirror » a joué à la fin du service commémoratif de Michael Jackson en 2009, et cette chanson s’appelle « You Only Live Twice » ? Nous ne le saurons peut-être jamais.

