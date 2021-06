La musique nous relie à notre humanité

28/06/2021 à 17h41 CEST

Des neuroscientifiques de l’Université Bar-Ilan, en Israël, et de l’Université de Chicago, aux États-Unis, ont identifié d’importants réseaux cérébraux qui montrent l’impact de la musique en tant qu’outil de connexion et d’interaction sociales. Créer et écouter de la musique produit une augmentation de la capacité d’empathie, nous détend et améliore nos compétences en communication. En fin de compte, la musique peut nous unir dans les différences et nous rendre plus humains, selon cette recherche.

Profitant du contexte de la pandémie actuelle de COVID-19, les chercheurs se sont concentrés sur l’étude de la interactions sociales qui ont eu lieu à travers la musique, en utilisant des dispositifs technologiques qui ont permis de communiquer et de maintenir l’isolement essentiel en même temps.

Ils ont découvert que non seulement des artistes de renommée mondiale choisissaient de communiquer avec leurs followers par le biais de vidéoconférences ou de récitals en streaming, mais aussi que de nombreux groupes de fans ont opté pour la musique comme langage, rompant ainsi l’isolement causé par les restrictions liées à la pandémie.

Il semble que créer de la musique ensemble et l’écouter puisse briser toutes sortes de barrières dans un monde avec de profondes divisions sociales. Pour l’instant, ils ont trouvé qu’il est efficace pour rétablir le lien social à ce stade de l’histoire et dans d’autres situations similaires. Ils ont également découvert, par exemple, que lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918, la musique était également vitale pour rétablir les liens sociaux, même sans les avantages technologiques actuels.

La musique et son impact sur le cerveau

En étudiant ces interactions et leurs conséquences sur l’activité cérébrale, les scientifiques ont conçu un modèle cérébral qui identifie les relations entre les régions et les mécanismes du cerveau et les différentes fonctions sociales. Selon un communiqué de presse, cela leur a permis de déterminer qu’il y a 5 mécanismes centraux dans le cerveau conçus pour améliorer les liens sociaux grâce à la musique.

Ils ont déterminé la présence de circuits qui stimulent l’empathie, d’un mécanisme qui favorise la sécrétion d’ocytocine (l’hormone de l’amour) grâce à la musique, d’un réseau qui génère de la motivation et facilite la libération de dopamine (l’hormone du plaisir), de processus qui dynamisent les structures du langage et, enfin, un mécanisme qui régule l’hormone cortisol et réduit le stress.

La chose la plus importante à propos de cette étude est peut-être qu’elle ne se limite pas uniquement aux effets que l’écoute individuelle de la musique produit. Il se concentre plutôt sur la impact de la création musicale de groupe, notant l’influence sur le cerveau des interactions sociales qui ont lieu dans l’acte créatif musical.

La musique nous rend plus humains

De cette façon, il souligne, par exemple, l’importance de feedback qui se produit entre les musiciens, entre qui s’instaure un dialogue, une communication « aller-retour » qui enrichit l’expérience sensorielle et émotionnelle. Compte tenu de l’impact de ces processus sur le cerveau, il est clair que la musique est bien plus qu’un divertissement ou un événement artistique : c’est un outil qui renforce notre humanité, soulignent les chercheurs.

Si nous pensons à l’impact combiné de tous ces processus, nous pouvons comprendre pourquoi les neuroscientifiques indiquent dans leur étude, publiée dans American Psychologist, que la musique pourrait devenir le meilleur allié pour commencer à briser les divisions sociales profondes qui font le monde, chaque jour. , être quelque chose de plus violent et d’injuste. La musique peut-elle être le dernier bastion de l’humanité qui nous sauve ?

Référence

La neuroscience sociale de la musique : comprendre le cerveau social à travers la chanson humaine. Greenberg, DM, Decety, J., & Gordon, I. Psychologue américain (2021) .DOI : http://dx.doi.org/10.1037/amp0000819

Photo du haut : diagramme de l’impact de la musique sur différents domaines, réseaux et fonctions cérébrales avec des implications sociales. Crédit : Bryan Christie Design / Greenberg, DM