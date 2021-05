La musique plus ancienne de Morgan Wallen explose – “ Spin You Around ” devient or

Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen reste l’album le plus populaire de 2021, le résultat inattendu d’une annulation de l’industrie de masse en février. Mais la controverse entourant Morgan Wallen a également attiré l’attention sur les versions plus anciennes.

Début février, il semblait que la carrière de Morgan Wallen était terminée. Après avoir été enregistré en train de proférer une insulte raciale à l’extérieur de chez lui, Wallen s’est retrouvé annulé par presque toutes les stations de radio, plateformes de musique en streaming et récompenses en Amérique. Mais au lieu d’écraser la carrière de Wallen, l’annulation de masse a déclenché une explosion des ventes et du soutien. Le chanteur vient de sortir Dangerous: The Double Album a connu un record de 10 semaines consécutives au sommet de plusieurs palmarès d’albums, et reste toujours dans le top 5.

Maintenant, il semble que cette réaction se soit également répandue dans les versions plus anciennes. Wallen a déjà remporté huit prix de vente Platinum distincts, selon la Recording Industry Association of America (RIAA), mais la plupart d’entre eux concernent des sorties récentes. Autrement dit, jusqu’à présent: selon des statistiques récemment partagées avec Digital Music News, Wallen vient de recevoir une certification Gold pour «Spin You Around», une chanson sortie il y a près de six ans.

La certification Gold de la RIAA signifie la vente de 500 000 «unités» d’une chanson ou d’un album, ou les «ventes» équivalentes sur les téléchargements et les flux payants. Platinum augmente le nombre à un million.

En d’autres termes: si un artiste reçoit l’un ou l’autre des prix, cela signifie qu’un nombre très important de fans achètent, téléchargent ou diffusent la chanson ou l’album en question (généralement, c’est une combinaison des trois). Désormais, l’émergence d’une ancienne chanson «catalogue» sur l’étagère des récompenses signifie que d’autres chansons plus anciennes sont également susceptibles de devenir bientôt lauréates.

Parallèlement à la dernière récompense pour la piste plus ancienne, Wallen’s Dangerous établit toujours des records.

L’album a tranquillement repris la première place du classement des albums country de Billboard et reste numéro 3 dans le classement général des albums de Billboard. C’est doublement remarquable compte tenu du fait que Morgan Wallen est presque entièrement silencieuse depuis début février. Tout récemment, Wallen a brisé ce silence brièvement, mais seulement pour annuler tout son itinéraire de tournée estivale.

On ne sait pas quand Wallen décidera de tourner à nouveau, bien qu’il soit tout à fait possible que l’artiste fasse la tête d’une tournée d’arène en 2022. Pour l’instant, Morgan Wallen reste en grande partie annulée, même si une pincée de stations de radio et même Spotify ont commencé à assouplir leurs interdictions.

Plus récemment, Wallen a été banni par les Billboard Music Awards, malgré les plus grands succès des Billboard Chart de 2021. Cela faisait suite à un blocage précédent des Academy of Country Music Awards, qui se retrouvaient maladroitement sur la liste noire de l’artiste country le plus titré de l’année. vitrine de récompenses récentes. Les ACM Awards ont finalement obtenu les notes les plus basses de l’histoire, bien qu’il ne soit pas clair si l’interdiction de Wallen en était la raison.