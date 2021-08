La musique pop la plus ambitieuse engagée dans le vinyle

Je me souviens précisément où j’étais la première fois que j’ai entendu les premières mesures de “Taxman”. Je jouais au tennis de table chez mon ami et son frère aîné avait acheté l’album chez le disquaire local du sud de Londres. Le Revolver des Beatles est sorti le 5 août 1966. Je ne sais pas combien de temps il a fallu avant d’entendre ces premières mesures de “Taxman”, mais je suppose que ce n’est pas long. C’était pendant les vacances d’été en 1966 ; J’avais 15 ans et j’étais très impressionnable. Quelques mois plus tôt, Les Beatles« « Paperback Writer » était n°1 depuis quelques semaines, et c’était l’un de mes singles préférés.

Écoutez le Revolver des Beatles maintenant.

Qu’est-ce qui fait du Revolver des Beatles un album important ?

Qu’est-ce qui fait de Revolver un album si important et brillant ? Eh bien, pour commencer, c’est le disque qui nous a tous initiés à la musique psychédélique : la guitare à l’envers dans « I’m Only Sleeping », ainsi que le complètement différent et tout à fait génial « Tomorrow Never Knows ». JohnLa voix de est parfaite et elle sonne toujours aussi fraîche des années plus tard qu’à l’été 1966.

Comme beaucoup de gens, je suppose, je n’avais aucune idée à l’époque que George avait écrit “Taxman”. C’était la deuxième chanson de non-amour de George et l’une des trois chansons écrites par George pour l’album. À ce sujet, il déplore les niveaux élevés d’impôt sur le revenu prélevés par le gouvernement travailliste britannique sous la direction d’Harold Wilson. Comme les revenus des Beatles les plaçaient dans la tranche d’imposition la plus élevée au Royaume-Uni, cela signifiait qu’ils étaient assujettis à un impôt de 95 % sur chaque livre qu’ils gagnaient : « Il y en a un pour vous, dix-neuf pour moi. »

George a également écrit “Love You To”, qui est un retour à un sujet plus traditionnel. Son instrumentation, cependant, ne l’est pas. En octobre 1965, George avait joué un sitar sur « Norwegian Wood (This Bird Has Flyn) » pour Rubber Soul, et sur « Love You To » il y avait une instrumentation classique indienne – un tabla, une paire de tambours à main, un sitar et une tambura qui a fourni le bourdon, ce qui en fait la première chanson des Beatles à refléter pleinement l’influence de la musique classique indienne.

La troisième chanson de George est « I Want To Tell You », et c’est une autre chanson avec une structure moins que traditionnelle, mettant en valeur la créativité considérable de George, à la fois sur le plan des paroles et de la musique.

Comme rien d’autre enregistré à l’époque

“Eleanor Rigby” est un chef-d’œuvre, la chanson de Paul respire la sophistication et ne ressemblait à rien d’autre sur disque à l’époque. Sorti à la sortie de l’album, il est devenu n°1 au Royaume-Uni en double face A avec un autre des morceaux de Revolver, “Yellow Submarine”. C’était aussi “le bébé de Paul”, selon John, et à peu près aussi différent que possible de l’autre côté du single. Bien sûr, la plupart d’entre nous en 1966 supposaient que John et Paul écrivaient tout ensemble… après tout, il était écrit «Lennon & McCartney» au générique.

Comme Paul l’a rappelé plus tard à propos d’« Eleanor » : « J’étais assis au piano quand j’y ai pensé. Les premiers bars me sont venus, et j’ai eu ce nom dans ma tête… ‘Daisy Hawkins ramasse le riz à l’église.’ Je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas penser à beaucoup plus, alors je l’ai rangé pendant une journée. (La chanson plus tard dans le film Sous-marin jaune.)

Une autre vedette immédiate de Revolver était la beauté délicate de “Here, There And Everywhere”, une chanson dont John et Paul ont écrit l’intro après avoir été jouée. Les garçons de la plage‘ Pet Sounds de Bruce Johnston en mai 1966, tout comme le chef-d’œuvre conçu par Brain Wilson est sorti en Amérique (et avant sa sortie au Royaume-Uni).

La deuxième face s’ouvre sur « Good Day Sunshine » et est suivie de « And Your Bird Can Sing ». Les deux sont des chansons pop brillantes et durent respectivement deux minutes et 2h08… Pourquoi continuer quand vous avez créé la perfection ?

“Doctor Robert” de John et Paul est une autre chanson que la plupart d’entre nous ne comprenaient pas complètement à l’époque, nous pensions juste que c’était juste une mélodie merveilleusement conçue. “Got To Get You Into My Life” était le même, et comme la plupart des autres chansons de l’album, il durait moins de trois minutes. En effet, « I’m Only Sleeping » est le seul morceau qui dépasse les trois minutes, et non une seconde.

Avec Revolver en tête des charts britanniques et américains à l’été 1966, tout le monde savait instinctivement que les choses étaient en train de changer. Les garçons de la plage’ Sons d’animaux est sorti au Royaume-Uni peu de temps avant Revolver et cela a également changé la vie. Ensemble, ils ont prouvé de façon concluante que la pop devenait tout autre chose.

Je me sens tellement privilégié d’avoir grandi avec des disques comme ceux-ci comme bande originale de ma vie. Ils l’étaient alors, et ils le sont maintenant. Mettez le Revolver des Beatles dès maintenant, et vous saurez que vous êtes en présence de grandeur. Comme toutes les meilleures musiques pop, vos esprits seront remontés et tout semblera possible.

Le revolver des Beatles peut être acheté ici.