En plaidant pour cette folie, Rashida Tlaib se joint à sa sœur partisane du terrorisme et détestant l’Amérique, la musulmane radicale du Congrès somalien Ilhan Omar (D-MN), pour exiger l’élimination de tout financement pour les douanes et le contrôle des frontières, l’immigration et l’application des douanes, et l’ensemble du ministère de la Sécurité intérieure. De cette façon, leurs camarades terroristes islamiques et les piqueurs musulmans du tiers-monde pourront […]

Lien source