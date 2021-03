La mutation du coronavirus britannique pourrait être encore plus mortelle que nous ne le pensions – BGR

À la fin de l’année dernière, des responsables de la santé et du gouvernement britanniques ont annoncé l’émergence d’une nouvelle mutation de coronavirus qui est devenue dominante dans le pays. Plutôt que d’assouplir les restrictions, le Royaume-Uni a institué un verrouillage plus strict pendant les vacances. Malgré cela, le gouvernement britannique a signalé un nombre record de cas début janvier, malgré les restrictions.

Dans les semaines qui ont suivi, nous avons appris que les vaccins actuels pourraient neutraliser la souche B.1.1.7 découverte en Angleterre et que les survivants du COVID-19 n’étaient pas susceptibles d’être réinfectés. Des études plus récentes ont montré que les vaccins actuels restent très efficaces contre le mutant. Les propres statistiques du Royaume-Uni sur les coronavirus prouvent que les vaccins fonctionnent comme prévu.

Mais il y a aussi de terribles nouvelles concernant B.1.1.7. Une étude préliminaire a montré il y a quelques semaines que la mutation britannique est environ 35% plus mortelle que les autres variantes. Une toute nouvelle étude offre une estimation encore plus élevée. La souche B.1.1.7 est 64% plus mortelle que les souches COVID-19 précédentes, selon cette nouvelle étude.

Les nouvelles découvertes proviennent de l’Université d’Exeter, qui a publié ses recherches dans BMJ, via France 24.

Les scientifiques ont comparé les données de près de 55 000 paires de participants qui ont été testés positifs dans la communauté entre octobre et janvier. Les volontaires ont été appariés sur divers facteurs, y compris l’âge, le sexe et l’origine ethnique. Les chercheurs ont suivi les volontaires pendant 28 jours après l’infection pour mesurer le taux de mortalité.

Le document indique que les personnes infectées par B.1.1.7 sont 64% plus susceptibles de mourir. En d’autres termes, cela représente une augmentation du nombre de décès de 2,5 à 4,1 pour 1 000 cas détectés.

Les tests communautaires ont tendance à détecter plus de cas à faible risque, mais si les résultats peuvent être généralisés à d’autres populations, les chercheurs affirment que le mutant a le potentiel de provoquer une mortalité supplémentaire substantielle par rapport aux variantes précédemment en circulation.

«La planification de la capacité des soins de santé et les politiques de contrôle nationales et internationales sont toutes affectées par cette découverte, la mortalité augmentant le poids de l’argument selon lequel des mesures plus coordonnées et plus strictes sont justifiées pour réduire les décès dus au SRAS-CoV-2», ont-ils écrit.

La mutation britannique s’est répandue dans le monde entier depuis sa détection. Le CDC a averti il ​​y a plusieurs semaines que la mutation britannique pourrait devenir dominante d’ici mars. Les responsables de la santé ont averti que des mutants comme B.1.1.7 pourraient alimenter une autre vague d’infection. Le CDC a déclaré que le nombre de cas quotidiens a plafonné autour de 60 000 à 70 000 après avoir chuté pendant des semaines. L’agence a mis en garde contre la levée des restrictions trop tôt après que certains États aient mis fin à leur mandat de masque.

Outre la mutation britannique, au moins deux autres variantes inquiétantes ont été découvertes ces derniers mois. Contrairement à la mutation britannique, les versions sud-africaine et brésilienne peuvent réinfecter les survivants et réduire l’efficacité des vaccins. Cependant, c’est B.1.1.7 qui semble se propager plus rapidement que les autres versions, et les vaccins sont très efficaces contre lui. Une nouvelle étude Pfizer / BioNTech en Israël a révélé cette semaine que le vaccin est très efficace, prévenant les maladies graves et les décès. Le médicament peut également prévenir une infection asymptomatique. Les résultats étaient d’autant plus importants que 80% des cas positifs de l’étude étaient infectés par la souche britannique.

