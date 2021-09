La Mutilvera ajoute trois points supplémentaires contre Náxara (3-2)

in

11/09/2021 à 19:01 CEST

Les Naxara ne pouvait pas battre le Mutilvera, qui s’est imposé 3-2 lors du match disputé ce samedi dans le Vallée communale d’Aranguren. La Mutilvera est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 2-3 à Logroñés B. Du côté de l’équipe visiteuse, le Naxara perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le Course Rioja. Après le match, l’équipe locale est restée leader de la deuxième division RFEF, tandis que le Naxara Il était à la dix-huitième place à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe mutilvero, qui a créé le lumineux avec un but de Martinez à 10 min. Par la suite, les locaux ont de nouveau marqué au moyen d’un but de Imanol à la 20e minute pour établir 2-0 pour le Mutilvera. Le groupe Najerense a réduit les différences avec un peu de Joseba près de la conclusion, à 40, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 2-1.

En deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis les tables avec un but de Orodée à 75 minutes. L’équipe locale a pris l’avantage grâce à un but de Briñol peu de temps avant la fin, en particulier dans le 90, mettant fin au temps établi avec le résultat de 3-2.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Mutilvera qui sont entrés dans le jeu étaient Adrien Aranguren remplacement Jésus Losantos, tandis que les changements dans le Naxara Ils étaient rouge, Tamayo, Orodée et Miguel, qui est entré pour remplacer Mario Alonso, alligator, Javi Martinez et Carballo.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Ayensa et Jean erik, de l’équipe locale et trois pour Maiso, Carballo et Eloy, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Mutilvera passe à six points et reste en position de promotion et le Naxara reste à zéro point.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe mutilvero affrontera le Izarra et, pour sa part, le Naxara le fera contre lui CF Ardoï.

Fiche techniqueMutilvera :Ekiza, Jon De Luis, Sadaba, Sebas, John Erik, De Eulate, Ayensa, Jesús Losantos (Adrián Aranguren, min.74), Briñol, Martinez et ImanolNaxara :Fermín Sobrón, Eloy, Nika, Pablo, Carballo (Miguel, min.85), Mario Alonso (Rojo, min.60), Caiman (Tamayo, min.60), Madero, Joseba, Javi Martínez (Orodea, min.68) et MaisoStade:Vallée communale d’ArangurenButs:Martinez (1-0, min. 10), Imanol (2-0, min. 20), Joseba (2-1, min. 40), Orodea (2-2, min. 75) et Briñol (3-2, au moins 90)