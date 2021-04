La Mutilvera conserve les trois points après avoir remporté 0-1 à Leioa

07/04/2021 à 20:03 CEST

La Mutilvera a remporté une victoire contre Leioa 0-1 lors de leur premier match de la deuxième phase du deuxième B, qui a eu lieu ce mercredi dans le Sarriena. Après le résultat obtenu, l’équipe visiteuse était en première position avec 26 points et l’équipe à domicile est huitième avec 10 points dans le casier en fin de match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La deuxième période a commencé de manière imbattable pour l’équipe mutilvero, qui a libéré sa lumière grâce à un but de Barace à 52 minutes, terminant le match avec un score final de 0-1.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. La Mutilvera a donné accès à Ayensa, Javi lopez et Meoki pour Sadaba, Adrian Aranguren et Eder Abaurrea et par le Leioa il a été remplacé Aguirrezabala, Lopez, Garcia et Raly pour Xabi Butler, Morante, Arturo Segado et Jaime Dieu.

Avec ce résultat, le Leioa obtient 10 points et le Mutilvera il monte à 26 points.

Le jour suivant, la deuxième de la deuxième phase du deuxième B, le Leioa jouera son match contre lui Haro Deportivo en dehors de la maison. Pour sa part, Mutilvera jouera à domicile son match contre lui Barakaldo.

Fiche techniqueLeioa:Iturrioz, Etxebarria, Garai, Yurrebaso, Albisua, Jaime Dios (Raly, min 84), Xabi Mayordomo (Aguirrezabala, min 66), Morante (Lopez, min 75), Pradera, Roger et Arturo Segado (García, min. 75)Mutilvera:Mugueta, Álvaro Aldave, Ruben Aguas, Mahugo, Barace, Eder Abaurrea (Meoki, min.88), Cisneros, Adrián Aranguren (Javi Lopez, min.76), Yoldi, Sadaba (Ayensa, min.67) et SarriegiStade:SarrienaButs:Barace (0-1, min. 52)