La Mutilvera et Izarra se partagent les points après leur nul à un

18/09/2021 à 19:32 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Vallée communale d’Aranguren et qui a affronté le Mutilvera et à Izarra il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. La Mutilvera il est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Naxara dans son fief (3-2) et l’autre devant Logroñés B loin de la maison (2-3). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Izarra est venu de battre 2-1 à domicile à Logroñés B lors du dernier match disputé. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième RFEF, tandis que le Izarra classé sixième à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Izarra, qui a créé le lumineux grâce à un but de Cabrera à 16 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée avec un score de 0-1.

La seconde mi-temps du match a débuté de manière favorable pour les Mutilvera, qui a fait match nul avec un but contre son camp de Cabrera, qui a ainsi réalisé un doublé à la 55 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation sur le résultat de 1-1.

Pour le moment, le Mutilvera il reste sept points et le Izarra avec cinq points.

Le lendemain le Mutilvera sera mesuré avec le Trébucher, tandis que l’équipe d’Estellés jouera son match contre les Naxara.