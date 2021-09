La Mutilvera prend trois points après avoir battu Logroñés B 2-3

04/09/21 à 23:02 CEST

La Mutilvera bien débuté en deuxième division RFEF, grâce à une victoire à domicile du Logroñés B 2-3 dans le match joué samedi dans le Coupe du monde 82. Avec ce résultat, le Mutilvera Il est deuxième avec trois points et l’équipe de Logroño dix-septième sans points à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Logroño, qui a ouvert le score avec un but dans son propre but. Jean erik à la minute 9. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la 13e minute a réussi à égaliser avec un but du point de penalty de Martinez, concluant la première partie avec un 1-1 à la lumière.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe locale, qui a réussi à prendre l’avantage au tableau d’affichage grâce à un but de Ruiz à 52 minutes. Cependant, l’ensemble mutilvero a mis les tables établissant le 2-2 à travers un de Martinez à la 62e minute. Mutilvera, qui a réussi à revenir grâce à un triplé de Martinez à la 78e minute, terminant le match sur le score de 2-3.

Le lendemain, le second de la deuxième division RFEF, le Logroñés B jouera son match contre lui Izarra en dehors de la maison. Pour sa part, Mutilvera jouera à domicile son match contre lui Naxara.

Fiche techniqueLogroñés B :Victor Pradas, Viti, Ruiz, Mikel Cordoba, Sergio, Bertino, Juanjo, Andoni Pérez, Antonio Jesus, Radjel et Ivan VelaMutilvera :Ekiza, Jon De Luis, John Erik, Sebas (Collante, min.86), Briñol, Ayensa, De Eulate (Adrián Aranguren, min.85), Sadaba (Soroa, min.90), Jesús Losantos (Álvaro, min.86 ), Martinez et Imanol (Sancho, min.85)Stade:Coupe du monde 82Buts:John Erik (1-0, min. 9), Martinez (1-1, min. 13), Ruiz (2-1, min. 52), Martinez (2-2, min. 62) et Martinez (2-3 , mini 78)