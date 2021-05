La Mutilvera profite de la seconde période pour battre Alavés B (1-0)

26/05/2021 à 21:02 CEST

La Mutilvera a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Alaves B ce mercredi dans le Vallée municipale d’Aranguren. La Mutilvera Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Portugalete. De la part de l’équipe visiteuse, le Alaves B a récolté un match nul contre le Haro Deportivo, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième phase du deuxième B, tandis que le Alaves B classé sixième à la fin du duel.

Au cours de la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but pour le Mutilvera, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Yoldi à 59 minutes, mettant fin au duel avec un résultat 1-0 dans la lumière.

Pour le moment, le Mutilvera reste avec 36 points et le Alaves B avec 22 points.

Fiche techniqueMutilvera:Ekiza, Barace, Eder Abaurrea (Urrutia, min.71), Mahugo, Briñol, Adrián Aranguren (Yoldi, min.53), Sarriegi, Javi Lopez (Aitor Albizu, min.53), Sadaba, Gallo (Ayensa, min.53) ) et plus (Lizárraga, min 71)Alaves B:Rodriguez, Tirlea, Hugo Pérez, Adrian Perez, Llacer, Alex Balboa, Víctor López, Guti, Mendes, Abqar et GaguaStade:Vallée municipale d’ArangurenButs:Yoldi (1-0, min. 59)