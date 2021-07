La mystérieuse baleine Bitcoin qui s’est vendue à 60 000 $ a acheté plus de 17 000 BTC entre 30 et 39 000 $ Crypto new media

in

L’un des portefeuilles les plus intéressants à regarder est la troisième plus grande adresse BTC. Bien qu’il existe de nombreuses spéculations sur son propriétaire, personne ne sait actuellement qui il est. Nous savons que cette entité baleine a la priorité d’accumuler du BTC.

L’adresse BTC que nous examinons dans cette analyse est 1P5ZEDWTTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ. En bref, nous l’appellerons « l’entité baleine ».

Le portefeuille Coinbase avec lequel l’entité baleine interagit est 1FzWLkAahHooV3kzTgyx6qsswXJ6sCXkSR. Pour faire court, nous l’appellerons « kSR ».

Vend le haut

Les entrées et les sorties de ce portefeuille de baleines particulier sont systématiquement allées à un portefeuille Coinbase spécifique. Lorsque le BTC approche de la résistance technique ou des niveaux de surchauffe à la hausse, l’entité baleine transfère généralement un petit pourcentage de ses avoirs totaux en BTC à « kSR ». Cette activité a correspondu à des sommets de marché spécifiques ou à des zones de résistance pour BTC tout au long de 2021.

À certaines occasions, des dépôts de BTC dans l’entité baleine ont été liés à des portefeuilles d’échange sur OKEx. Fait intéressant, le portefeuille se terminant par Watktx est étiqueté avec le même identifiant que le portefeuille Coinbase. Dans l’ensemble, l’activité de cette entité baleine suggère qu’elle utilise Coinbase comme échange principal pour accumuler et/ou vendre du BTC en cas de besoin.

Selon Bitinfocharts, cette entité baleine a discrètement accumulé du BTC entre 30 000 et 39 000 dollars après avoir vendu entre 54 000 et 63 000 dollars.

Au 17 juillet 2021, l’entité baleine comptait 410 entrées et 44 sorties, ce qui signifie que 90 % de l’activité reçoit du BTC. À en juger par son solde actuel, il est assez clair que l’adresse s’accumule.

L’entité baleine suit des schémas de vente de petites quantités de BTC, généralement 10% de la position totale, chaque fois qu’il y a un très grand rallye, uniquement pour racheter sur les creux et continuer à s’accumuler.

Entre avril et mai 2021, l’entité baleine a vendu environ 9 000 BTC entre 54 000 $ et 63 000 $, réduisant seulement ses avoirs totaux de 9 %, maintenant environ 100 000 BTC.

Graphique par TradigView

La vente a eu lieu alors que BTC entrait dans une phase de distribution où les prix se consolident, une divergence baissière se forme sur les graphiques et les baleines commencent à vendre aux investisseurs de détail. Comme nous le savons tous maintenant, en mai 2021, une série de FUD a inondé le marché et provoqué le plus grand événement de liquidation de l’histoire de la BTC.

La peur a commencé à contrôler le marché, mais cette entité de baleine a recommencé avec confiance à accumuler du BTC à 41 000 $, juste en dessous des sommets précédents de janvier 2021

Achète le fond ?

Le prix de la BTC a continué de subir une pression de vente et est tombé à un creux de 30 000 $ et a commencé à former ce qui pourrait être une phase de consolidation connue sous le nom d’accumulation Wyckoff. En descendant, l’entité baleine a ajouté quelques milliers de BTC entre 36 000 $ et 39 000 $, continuant à baisser les coûts en moyenne.

Début juin, l’adresse ajoutait une valeur de 3706 BTC (122 000 000 $) à l’époque, soit environ 32,9 000 $ par BTC.

Le 15 juin, BTC a tenté de dépasser la résistance majeure à 40 000 $, mais n’a pas réussi à conserver ses gains et a baissé dans la fourchette de négociation. L’entité baleine a réussi à vendre 1 500 BTC à 40,5 000 $, ce qui est susceptible de réduire les risques, en anticipant des retests potentiels des plus bas. Depuis lors, cette adresse n’a pas vendu un seul BTC et a constamment accumulé des BTC.

Il s’est avéré qu’ils avaient raison, et BTC a fini par retester les creux formés au printemps avec une énorme mèche à 28,6 000 $ (22 juin) et à remonter. Fin juin, l’entité baleine a ajouté 4 000 BTC supplémentaires entre 32,6 000 et 33,1 000 BTC, portant le total des avoirs à 115 199 BTC.

À ce jour, cette adresse continue d’accumuler des BTC dans la fourchette basse de 30 000 $. Au cours de la dernière semaine, 621 BTC ont été achetés et 5526 BTC tout au long du mois. La majorité des BTC a été achetée entre 30 000 $ et 36 000 $. Depuis le 9 mai 2021, cette adresse a accumulé 17 693 BTC d’une valeur de 557 000 000 $ aux prix d’aujourd’hui.

Graphique par TradingView

À l’heure actuelle, le troisième plus grand portefeuille Bitcoin détient un total de 116 619 BTC d’une valeur estimée à 3,67 milliards de dollars.

Ces chiffres étonnants appuient davantage les données haussières sur la chaîne montrant une forte accumulation de BTC, augmentant l’offre illiquide alors que les bitcoins sont achetés par des entités ayant des antécédents de ventes faibles, de sorties nettes importantes pendant la consolidation et de volume global moindre sur les tirages.

Le marché “semble” craintif, mais cette entité baleine accumule tranquillement du BTC aux prix actuels, anticipant un avenir radieux.

