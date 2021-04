La mystérieuse zone crépusculaire de l’océan pourrait aider à lutter contre le changement climatique

Plongeons dans l’océan. Commencez par imaginer que vous flottez à la surface, en train de vous prélasser au soleil d’une chaude journée. Ensuite, plongez.

50 premiers mètres.

Puis 100 mètres.

Puis 150 mètres.

(Dans cet exercice imaginaire, vous avez des poumons incroyables et inhumains.)

Au début de la plongée, vous êtes dans l’océan épipélagique, ou zone d’ensoleillement: les eaux peu profondes où la lumière pénètre encore et où vivent les organismes photosynthétiques. Mais à mesure que vous plongez de plus en plus profondément, la lumière du soleil au-dessus de vous s’estompe. L’océan autour de vous devient de plus en plus sombre, de plus en plus froid.

Amanda Northrop / Vox

A 200 mètres, vous entrez dans une nouvelle division de l’océan. C’est «le juste milieu entre la lumière et l’ombre», une zone que les scientifiques appellent … la zone crépusculaire. (Ou quand ils sont techniques, la zone mésopélagique.)

Et si la Twilight Zone télévisée se situe quelque part entre «le gouffre de l’ignorance de l’homme et la somme de ses connaissances», il en va de même pour celui de l’océan.

«C’est presque plus facile de le définir [the ocean’s twilight zone] par ce que nous ne savons pas que par ce que nous savons », déclare Andone Lavery, acousticien à la Woods Hole Oceanographic Institution qui sonde les profondeurs du mésoplagique depuis des années. La zone crépusculaire s’étend sur tous les océans du globe. C’est tellement grand et difficile d’accès qu’il ne se prête pas facilement à l’étude. «C’est éloigné. C’est profond. C’est sombre. C’est insaisissable. C’est capricieux », dit-elle.

En conséquence, la zone crépusculaire est l’un des écosystèmes les moins connus de la Terre. Il est important que nous essayions d’en savoir plus, car cet écosystème peut être critique. Andone et ses collègues chercheurs soupçonnent qu’il joue un rôle crucial dans la régulation du climat. Mais les scientifiques qui étudient la zone crépusculaire travaillent contre la montre, car les pêcheries se sont également intéressées à la région.

Dans cet épisode du podcast Unexplainable, nous demandons: peuvent-ils en apprendre suffisamment sur la zone crépusculaire pour aider les pêcheries à la pêcher de manière durable … avant qu’il ne soit trop tard?

La zone crépusculaire est si mystérieuse que nous ne savons même pas combien de choses y vivent

Commençons par ce que l’on sait de la zone crépusculaire de l’océan. D’une part, il abrite beaucoup de vie.

En 2014, un article a été publié suggérant qu’il pourrait y avoir 10 fois plus de poissons vivant dans la zone crépusculaire qu’on le soupçonnait auparavant. Cela signifierait qu’il y avait potentiellement plus de poissons dans le mésopélagique que le reste de l’océan combiné. Ce nouveau nombre n’est cependant qu’une estimation et pourrait avoir ses propres problèmes de mesure. Lavery rit, expliquant que la seule chose qu’elle peut dire avec certitude est: «il y a beaucoup de poissons» qui vivent là-bas.

Une autre chose que nous savons: chaque nuit, un certain nombre de ces poissons, ainsi que de nombreux autres organismes non halieutiques, remontent de la zone crépusculaire à la surface de l’océan pour se nourrir. Ensuite, ils retombent dans leur maison sombre dans l’océan dans les profondeurs.

«On a appelé cela la plus grande migration sur Terre», déclare Annette Govindarajan, océanographe de l’OMSI qui effectue également des recherches sur les zones crépusculaires.

Ce processus a été découvert à l’origine dans les années 1940, lorsque des chercheurs affiliés à la marine testaient différentes méthodes de détection des sous-marins. Ils utilisaient SONAR – envoyant des impulsions sonores et mesurant leurs réflexions. Normalement, la réflexion la plus forte devrait provenir du fond même de l’océan. Mais leurs mesures ont continué à ramasser un «faux fond», beaucoup plus élevé que prévu. C’était une couche de vie dans la zone crépusculaire, si dense qu’elle ressemblait au fond de l’océan. Et cette couche montait et descendait chaque jour.

Simon Thorrold, écologiste qui étudie le phénomène, décrit le mouvement de toute cette vie montante et descendante comme une sorte de respiration. «Comme un diaphragme», dit-il, «donnant le souffle même que le monde prend chaque jour.»

La zone crépusculaire peut jouer un rôle énorme dans le stockage du carbone de l’air au fond de la mer

L’analogie de la respiration est particulièrement appropriée car cette migration peut jouer un grand rôle dans le cycle du carbone de notre atmosphère. Les scientifiques n’ont pas de chiffre concret, mais il est possible que des créatures en migration aident à retirer 2 à 6 milliards de tonnes métriques de carbone de l’atmosphère chaque année. C’est un grand nombre. Pour rappel, les véhicules routiers représentent environ 3,6 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone chaque année.

Comment ces créatures pourraient-elles faire cela? La pensée actuelle est que le dioxyde de carbone se dissout dans les eaux de surface. Une partie est absorbée par de minuscules plancton. Ensuite, lorsque ces habitants migrateurs des profondeurs remontent à la surface, on pense qu’ils engloutissent ce plancton, puis font caca au fond de l’océan plus tard. Le carbone pourrait donc être séquestré dans le caca.

«Une fois qu’il est profondément enfoncé, il est piégé», dit Thorrold. «Donc, il n’a pas tendance à retourner dans les eaux de surface.»

Des scientifiques de l’OMS, comme Thorrold, Lavery et Govindarajan, collaborent pour découvrir les détails de la façon dont tout cela fonctionne. Mais avant de pouvoir comprendre le rôle exact de la vie dans la zone crépusculaire dans le stockage du carbone, ils doivent en apprendre beaucoup plus sur la vie elle-même.

Les questions sont grandes. Govindarajan en énumère quelques-uns: «Combien y a-t-il de biomasse? Et quelles sont les espèces qui composent cette biomasse? » Quelle est l’histoire de la vie de toutes ces créatures? Quel est leur comportement, leur écologie générale? Les scientifiques ont des informations, mais il reste encore beaucoup à découvrir. «Je pense que c’est vraiment excitant», dit Govindarajan.

Les scientifiques de la vie ont découvert jusqu’à présent dans la zone crépusculaire est merveilleux …

Les chercheurs ne savent toujours pas tout sur la vie dans la zone crépusculaire. Mais ils ont fait des découvertes étranges et merveilleuses. Par exemple, la zone n’est peut-être pas éclairée par le soleil, mais elle possède sa propre source de lumière: un éventail éblouissant de créatures bioluminescentes qui scintillent dans l’obscurité.

Une vue rapprochée des tentacules de siphonophore.Paul Caiger / Woods Hole Oceanographic Institution

Il y a des siphonophores, des colonies vivantes de clones ressemblant à des méduses, tous attachés ensemble dans de longues chaînes. Ils peuvent atteindre des longueurs incroyables – le plus long trouvé à ce jour était estimé à 150 pieds. C’est plus long qu’une baleine bleue, le plus gros animal de la planète.

La baudroie femelle chasse à l’aide d’une lumière bleu-vert attirante appelée «esca». Paul Caiger / Woods Hole Oceanographic Institution

Il y a la baudroie, familière à certains comme la chose la plus effrayante qui se soit produite dans Finding Nemo. Les femelles de la baudroie pendent une lumière bleu-vert clignotante, également connue sous le nom d ‘«esca», devant leurs visages, qui séduit les proies comme un feu follet jusqu’à ce qu’elles se rapprochent suffisamment pour être dévorées. (De plus, certaines baudroie peuvent rétracter leurs dents, et l’estomac de la baudroie peut se dilater et leurs os peuvent fléchir, de sorte qu’ils peuvent manger des organismes deux fois leur taille. Bon cauchemar!)

Hygophum hygomii est l’une des nombreuses espèces de poissons-lanternes, ainsi nommés en raison de leur bioluminescence.Paul Caiger / Woods Hole Oceanographic Institution

Et puis, il y a les caméléons de la lumière: les poissons et les organismes qui utilisent le contre-ombrage, une forme de camouflage. A 500 mètres, explique Thorrold, tout nous semblerait noir. Mais il y a encore de la lumière mesurable du soleil qui coule, ou «downwelling». Si vous êtes un prédateur, nageant sous un poisson-proie, Thorrold dit: “Vous levez les yeux et vous avez des yeux très sensibles, vous verrez donc cette silhouette de ce poisson.”

Ainsi, les poissons proies utilisent la bioluminescence pour se cacher, pour se fondre dans la faible lumière du soleil. Leur ventre est parsemé de photophores – des organes qui produisent de la lumière – et ils utilisent ces organes pour correspondre exactement à la lumière descendant de la surface, se déguisant.

Les photophores (organes produisant de la lumière) sur un poisson-lanterne lui permettent de se fondre dans la lumière d’en haut.Paul Caiger / Woods Hole Oceanographic Institution

«C’est déjà assez difficile de si bien correspondre à cette intensité. C’est cool en soi », dit Thorrold. Mais ce qui est encore plus remarquable, c’est que ces poissons correspondent également à la couleur de la lumière filtrant vers le bas, qui peut légèrement changer en fonction de la profondeur.

Et ces caméléons ne s’arrêtent pas là. Une fois qu’ils ont fait le travail, ils peuvent dériver de haut en bas pour ne pas avoir à recommencer.

«Si le soleil passe derrière un nuage», explique Thorrold, «nous pensons que ces poissons vont en fait remonter dans la colonne d’eau lorsque le nuage passe devant le soleil pour s’assurer qu’ils maintiennent cette correspondance exacte de lumière. le nuage passe. »

… et un peu effrayant …

Les punaises de landau (Phornima) s’enfouissent dans leurs proies gélatineuses.Paul Caiger / Woods Hole Oceanographic Institution

C’est le «bug du landau». Il a un nom à consonance innocente, mais son comportement est quelque chose d’un film d’horreur. Lorsque ces crustacés de la zone crépusculaire attrapent leur proie, ils les ouvrent avec leurs griffes, se mâchent l’intérieur et se déplacent.

Mais attendez, ça devient plus effrayant.

Les femelles de l’espèce pondent leurs œufs dans les restes évidés de leur proie, puis ressortent à nouveau et poussent l’enveloppe remplie d’œufs comme un landau.

… et attrayant pour les prédateurs

Les requins bleus ne vivent pas dans la zone crépusculaire, mais utilisent les tourbillons pour descendre dans ses profondeurs et se nourrir.Jeff Gritchen / Digital First Media / Orange County Register via .

Thorrold s’est intéressé à la zone crépusculaire parce qu’il recherchait de grandes espèces de prédateurs, comme les requins, l’espadon et le thon. Il a découvert que certaines de ces espèces plongeaient profondément dans le mésopélagique pour se nourrir.

L’espadon et certaines espèces de requins, dit-il, ont développé des moyens pour garder des parties de leur corps entier, ou même des parties spécifiques de leur corps, plus chaudes que leur environnement. Cela signifie que lorsqu’ils plongent profondément, «ils sont plus chauds que leurs proies, ce qui signifie que leur cerveau fonctionne mieux, que leurs yeux fonctionnent mieux. Et ils sont donc adaptés pour avoir un avantage de température sur leurs proies qui leur permet de se nourrir.

D’autres espèces n’ont pas ces adaptations et partent plutôt pour des manèges. Les requins bleus, par exemple, profitent des tourbillons chauds en leur centre, ce qui les entraînera dans la zone crépusculaire, où ils pourront se nourrir sans avoir froid.

Cet endroit magnifique et mystérieux est peut-être en danger

La zone crépusculaire est une partie fascinante et étrangère de notre océan. Mais c’est aussi une riche ressource potentielle. Dès 1970, les gens se demandaient déjà si le poisson y pouvait être mangé.

Andone Lavery ne pense pas que les gens mangeront beaucoup de siphonophores et de baudroie.

«Ce n’est pas comme si je prévoyais, dans 10 ans, que quelqu’un mette une assiette de poissons mésopélagiques devant moi dans un restaurant», dit-elle en riant.

Mais elle pense que nous pourrions voir une augmentation de la pêche commerciale des organismes de la zone crépusculaire pour la farine de poisson, pour l’aquaculture ou pour l’alimentation des poulets, par exemple. Il y a déjà eu quelques tentatives d’attraper des poissons mésopélagiques dans les océans du monde entier, bien qu’ils soient jusqu’à présent à petite échelle.

Si la pêche augmente, ce n’est pas nécessairement un problème – il existe de nombreux exemples de pêcheries bien gérées et scientifiquement informées. Mais si la zone crépusculaire et les organismes qui y migrent chaque jour jouent un rôle vital en retirant le carbone de l’atmosphère et en le séquestrant profondément sous les vagues, nous devons comprendre ce processus aussi complètement que possible afin de pouvoir faire ce genre de pêche de manière durable.

«Si nous pêchons un grand nombre d’organismes qui transportent ce carbone, cela aura un coût économique énorme», dit Thorrold. «Alors, sommes-nous sûrs de vouloir faire cela?»

Pour connaître les réponses, nous devons découvrir autant de secrets de la région que possible. Et, comme le dit Annette Govindarajan, «Nous voulons obtenir ces informations avant qu’il ne soit trop tard.»

