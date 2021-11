La mystique qui prétendait être un avocat

22/11/2021 à 08:00 CET

Ignacio Cabanes

Des capacités de guérison telles que la guérison du cancer à l’obtention d’une compensation importante pour leurs clients présumés dans des peines favorables inexistantes. Les promesses de cette experte dans l’art de la tromperie, une Valencienne de 37 ans qui dirigeait un centre spirituel à Valence et qui se faisait passer pour une avocate, l’ont finalement conduite en prison et cumulent jusqu’à quatre condamnations définitives pour escroquerie et une autre neuf affaires pendantes pour des crimes similaires.

La dernière de ces condamnations, prononcée par la quatrième section du tribunal provincial de Valence, inflige à cet enseignant de thérapies alternatives et vendeur de produits ésotériques une peine de un an et neuf mois de prison pour délit de falsification d’un document officiel dans un concours médiatique avec délit d’escroquerie aggravée, après que la défenderesse eut reconnu que, se faisant passer pour avocate dans l’exercice de la profession, elle avait même falsifié un jugement de la Cour suprême afin que sa victime entame un compte 52 000 euros de frais de justice.

En l’espèce, la plaignante n’a pas effectué le paiement lorsque la banque l’a informée que le compte sur lequel elle allait virer l’argent n’appartenait pas à la Cour suprême ou à un organe judiciaire, comme celui qui est maintenant condamné l’avait amené à croire , mais plutôt d’un particulier. . Bien entendu, auparavant, la victime avait déjà effectué deux versements à ce fraudeur récidiviste d’honoraires pour un montant qui s’élevait à 5 882 euros.

L’autre prévenu, également défendu par l’avocat Vicente Monzó, et condamné à seulement six mois de prison. | I. CABANES

Comme la peine a été considérée comme prouvée, Fatima L.P, agi d’un commun accord avec un ami, également condamné à six mois de prison, et à sa compagne sentimentale, qui n’a pu être jugée en raison de sa localisation inconnue et sur laquelle pèse un mandat de perquisition et d’arrêt.

Les trois escrocs présumés ont rencontré la plaignante début 2019 alors qu’elle se rendait avec ses filles dans le lieu tenu par le couple rue Juan Llorens de València, dédié à la vente de produits naturels et ésotériques, et dans lequel divers cours de relaxation, tarot, réflexologie, naturopathie et autres thérapies alternatives.

Le centre spirituel de thérapies alternatives que la condamnée dirigeait avec son partenaire à Valence. | I. CABANES

Ainsi, profitant de la situation professionnelle et personnelle de leur victime, ils lui ont fait croire que Fátima était avocate et qu’elle pouvait prendre en charge la procédure judiciaire qu’elle avait pendante, en tant que victime d’une prétendue négligence médicale et déposer une plainte recours devant la Cour suprême.

Bien que « Elle n’est ni avocate ni inscrite en tant que telle dans aucun barreau espagnol », Selon le jugement, les prévenus ont prétendu avoir un cabinet d’avocats et ont convaincu la femme d’ordonner l’ouverture d’une procédure civile et le faux avocat d’engager des poursuites pénales contre un chirurgien pour fraude.

Avant de prendre en charge à la fois cette prétendue procédure pénale – qui n’a évidemment jamais commencé – et l’appel devant la Cour suprême de la deuxième procédure que le tribunal de Barcelone avait déjà rejeté, le faux avocat a demandé à sa victime naïve de verser certaines sommes d’argent qu’il a appelées « honoraires », en tant qu’expert, frais de procédure pénale pour négligence, escroquerie, responsabilité civile ou fonds d’avocat. Le numéro de compte bancaire, où l’escroc a effectué les paiements convenus, appartient à la deuxième personne condamnée, qui a agi en tant que collaborateur connaissant la tromperie.

En mai 2019, il l’a exhorté à effectuer un deuxième versement de 2 643 euros pour de prétendus « frais d’augmentation de procédure ». « D’un côté je suis heureux parce que vous en percevrez plus, mais de l’autre ça me fait mauvais goût », « le tribunal rendra avec intérêt ce qui a été convenu », il a ouvertement menti à sa victime.

Mais le meilleur était à venir. Après avoir invoqué des retards présumés dans le processus ou des suspensions parce que l’avocat de la partie adverse n’avait pas pu être présent, ils lui ont donné une date pour une audience devant la Cour suprême. Jusque-là, elle était touchée, même si une fois à Madrid, ils lui ont dit que seul son avocat pouvait passer. Après avoir attendu des heures aux portes du TS, le faux avocat Il lui a assuré qu’il avait gagné le procès et qu’il serait indemnisé entre 600 000 et 800 000 euros. Mais avant de recevoir l’argent, il a dû effectuer un dernier paiement pour une autre taxe supposée de 52 000 euros. Pour lui donner de la crédibilité, la supercherie lui a donné un document qui prétendait être un arrêt de la Cour suprême, avec des données réelles de la procédure et les noms des magistrats.

La Valencienne a prétendu avoir des pouvoirs et a même fait croire à ses victimes qu’elle était capable de guérir le cancer

Le parquet a requis six ans de prison pour ces événements, mais après l’accord trouvé par l’avocat pénaliste Vicente Monzó, la peine a été laissée à un an et neuf mois de prison et le paiement de 810 euros d’amende. De plus, il doit indemniser sa victime à hauteur de 5 882 euros et 6 000 pour les dommages causés.

Comme l’a indiqué le président du tribunal, compte tenu de sa récidive et des faits pour lesquels elle était accusée – parmi eux falsifier un document officiel tel qu’un jugement de la Cour suprême– L’accord conclu par son avocat était une aubaine, à l’image de ceux qu’elle proposait à ses prétendus clients.