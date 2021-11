La mythique Four Cans fête ses 60 ans et Renault en fait une voiture volante | Moteur

La Renault 4L est l’une des voitures les plus populaires de l’histoire. Pour fêter ses 60 ans, Renault en a fait une voiture volante.

Vous souvenez-vous du mythique Quatre canettes? C’est ainsi que le nom espagnol a été affectueusement appelé Renault 4l.

Lancé en 1961, le Four Cans est rapidement devenu un best-seller dans près de 100 pays où il a été commercialisé. Il est venu vendre plus de 8 millions d’unités dans le monde, l’une des voitures françaises les plus vendues de l’histoire.

Pour célébrer votre 60e anniversaire, Renault, en collaboration avec la société spécialisée L’Arsenale, a construit une Renault 4L volante entièrement fonctionnel, appelé AIR4, que vous pouvez voir dans cette vidéo :

Les Renault 4 C’était l’une des voitures les plus populaires à la fin du siècle dernier. Il a été vendu jusqu’à la fin des années 90, bien qu’on puisse encore en voir sur les routes.

Était un véhicule familial bon marché, durable et nécessitant peu d’entretien. La voiture idéale pour voyager en famille ou aller travailler.

Elle vient d’avoir 60 ans, mais c’est toujours l’une des voitures les plus appréciées et les plus mémorables en Europe.

Pour cet anniversaire, Renault a voulu faire quelque chose de spécial. En collaboration avec la société spécialisée L’Arsenale, elle a créé un quatre canettes volantes, qu’as-tu appelé AIR4.

C’est un véhicule entièrement fonctionnel : comme on le voit dans la vidéo, il peut voler comme un drone, mais sans pilote.

Il dispose de 4 moteurs électriques, chacun d’eux équipé d’une batterie de 22 000 mAh, donc au total il fournit une charge de 88 000 mAh.

Selon Renault, il peut monter jusqu’à une hauteur de 700 mètres, et voler à une vitesse de presque 94 km/h.

Le plus innovant est son système d’ouverture, pour que le pilote entre : il ne s’ouvre pas par les portes ou le cockpit, mais la carrosserie en fibre de carbone est complètement surélevée. Fait intéressant, semblable à l’ouverture d’une boîte …

Bien que la vidéo se termine par un pilote ayant l’intention de voler dedans, nous ne pensons pas que cela se produira jamais. Il ne s’agit que d’un prototype d’exposition, qui restera tout ce 2021 dans le magasin Atelier Renault à Paris, puis il voyagera aux Etats-Unis et en Chine.