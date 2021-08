La Nacra 17 espagnole entre dans la Medal Race en cinquième position, avec une option bronze

in

01.08.2021 à 10:41 CEST

.

Le Nacra 17 de Tara Pacheco et Florian Trittel s’est qualifié ce dimanche en cinquième position du général pour la « Medal Race » de Tokyo 2020, qui se déroulera mardi prochain.

Le bateau mixte du barreur de Gran Canaria et de l’équipier barcelonais d’origine allemande a disputé ce jour les trois dernières manches des douze précédentes programmées et a marqué un 9, un 13, résultat écarté de la série, et un 3, qui plaçait en cinquième position avec 62 points.

Avec ce score, Pacheco Oui Trittel Il ne pourrait plus accéder aux deux premières places du podium de la régate finale, mais il pourrait atteindre la troisième que possèdent actuellement les Allemands. Paul Kohlhoff Oui Alica Stühlemmer, qui ajoutent 47 points après l’écart.

Les Italiens sont premiers au classement général Ruggero tita Oui Catherine Banti (23) et d’autre part les Britanniques John Gimson Oui Anna Burnet (35).

Septièmes sont les Argentins Santiago Lange Oui Cécilia Carranza (75 ans), qui ont remporté la médaille d’or dans cette catégorie aux Jeux de Rio 2016 et n’ont désormais plus d’options de médaille.

Les brésiliens clôturent le classement des dix qui participeront à la Medal Race Samuel Albrecht Oui Gabriela Nicolino (97).